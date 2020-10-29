美打击中国在美“猎狐行动” 五人被捕

美国司法部起诉了八名人士，指他们涉及中国追捕身在海外逃犯的“猎狐行动”，并在中国官员指示下，监控、骚扰与胁迫中国公民返回中国。其中五人已经遭到逮捕。

这是美国首次对参与“猎狐行动”的人员提出起诉。

综合路透社、美国之音等报道，美国司法部周三（28日）召开记者会宣布这项起诉行动。其中，五人分別在新泽西州、纽约与加州被捕，另外三人仍在逃，相信目前身处在中国。他们被控作为中国非法代理人在美国行动，将面临最高五年刑期，其中六人还面临共谋跨州和国际跟踪相关指控。

美国司法部负责国家安全事务的助理部长德默斯说：“通过（上述）指控，我们把中国的猎狐行动反转了过来，猎手成了猎物，追逐者成了被追者......我们的信息是明确的：不要入境。你们的行为在这里不受欢迎。”

德默斯也说，中国将猎狐行动描述为一场国际反腐运动，但这并不是事情的全部，而且在很多情况下，被追踪的对象往往是中国异议人士以及批评者等。他指出，不管被猎的对象是真正的罪犯还是异议人士，这个行动都明显违反了法治和国际准则。

中国公安部负责执行的2014猎狐行动，目的在追捕逃亡到境外的中国贪官，但外界质疑中国政府此举真正目的在打击异议人士，美国政府要求中国官员在美执法前必须先知会。

德默斯直言，中国没有像负责任的国家那样与美国当局合作，以协助处理公认的刑事案件，而是诉诸于法外手段和未经授权的、通常隐秘的执法活动。

“在不与我国政府协调的情况下，中国的遣返小组进入美国，监视和定位被控在逃人员，并采取恐吓等手段迫使他们返回中国，在非法审判后将面临监禁或更严重的后果。遵守法治的国家有许多既有方式来进行国际执法活动。这种做法当然不是其中之一。”

对于美国逮捕参与中国“猎狐行动”的人员，《环球时报》总编辑胡锡进今天凌晨在微博贴文批评，并形容“华盛顿太坏了”。

他写道：“美方宣称中方想要带回国的腐败分子其实是‘异见人士’，而非经济犯罪者。他们用这种西方人熟悉的标签来给中国专门追捕外逃经济犯罪者的‘猎狐行动’抹黑，骗取西方公众对他们抓捕在美‘猎狐’人员的支持。”

胡锡进强调，中国人员在外“猎狐”非常重视遵守当地法律，而且为不出现与当地法律抵触的情况，都表现出巨大的耐心。因此，“猎狐行动”在北美和欧洲国家的进展缓慢，“每一次成功都很费劲”。

他直言，美国此举就是成心找茬，而且是在美国大选就要举行的时候，搞出一次抓五名“猎狐者”的大动作。“‘猎狐’是充满正义的行动，华盛顿打击‘猎狐’实为给经济犯罪者提供庇护，这是要与仇恨贪污腐败的广大中国公众为敌。”

在五名被捕者中，朱勇（Zhu Yong，音译）、金鸿如（Hongru Jin，音译）和麦克马洪（Michael McMahon）周三早上被捕，并定在当天下午在法院过堂。

其余两名被捕嫌犯荣京（Rong Jing，音译）和郑从英（Zheng Congying，音译）在加州洛杉矶被捕，并定在当天晚些时候过堂。

综合《纽约邮报》和《纽约时报》报道，金鸿如（30岁）是入籍美国的纽约皇后区居民，朱勇（64岁）是住在皇后区的中国公民，荣京（34岁）是住在加州的中国公民，郑从英（24岁）是住在纽约布鲁克林区的中国公民。

麦克马洪（53岁）曾是一名纽约警员，后来改行当私家侦探。起诉状指有人在2016年10月聘用麦克马洪，要求他调查和监视居住在新泽西州的一名前中国市政府官员。

法庭文件披露，麦克马洪后来涉嫌参与跟踪目标人物的行动，作为胁迫和恐吓行动的一部分，其中包括将目标人物的年迈父亲带到美国，并在大门贴上有恐吓字句的纸条。

麦克马洪也曾在2017年4月11日向朱峰发简讯，提议将车停泊在目标人物的住家外进行骚扰，“让他知道我们在那里”，但被指控执导麦克马洪犯案的另一名嫌犯朱峰不认同这种做法。

法庭文件也提到，朱峰隔天在纽瓦克机场受到当局盘问，当局也搜查他的行李，发现了夜视镜和配件，朱峰随后登机前往中国。

朱峰后来向金鸿如发简讯，据称指示他，删除两人之间的所有聊天记录，并说会有人在美国找他。

美国司法部官员并未披露目标人物的身份，并说这些人物需要受到保护，避免中国特工接触到这些人物。报道称，这些人物相信是前中国政府高级官员，在离职前可能从政府职务中获得可观的利益。

另外三名被起诉的嫌疑朱峰（Zhu Feng，音译，33岁）、胡吉（Hu Ji，音译，45岁）和李敏君（Li Minjun，音译，64岁）仍在潜逃，其中珠峰是中国公民，曾居住在皇后区。