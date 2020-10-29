被发现在华有银行账户 特朗普集团被要求交代与中国关系

美国总统特朗普的企业被发现在中国拥有银行账户后，美国参议院资深民主党人要求该公司解释它和中国的关系。

据彭博社报道，美国参议员致信特朗普集团律师加藤（Alan Garten），要求提供所涉中国金融机构的名称，以及特朗普的银行帐户2013年以来和中国之间所有交易往来的详细账目。记者看到了此信。

特朗普否认有任何不当行为，并称他在中国的银行账户已经关闭多年。

特朗普在本月最后一次总统辩论中说：“我甚至在参选总统之前就关了它，更不用说当上总统之后了。”

该信由参议院少数党领袖舒默（Chuck Schumer）、参议员怀登（Ron Wyden）和布朗（Sherrod Brown）签署，要求提供由总统公司控制的实体Trump International Hotels Management L.L.C.的更多信息。

此前据《纽约时报》报道，称该公司2013年至2015年间向中国缴纳了18万8561美元（25万7184新元）的税款。参议员们要求公布该公司在中国及其它国家的所得。

参议员们在信中说：“目前看来，在2017年，之后立即总裁特朗普上台后， 特朗普国际酒店在报道1750万美元的收入不寻常的大量增加”， “这是据说特朗普总统从公司的资本帐户中提取了1510万美元。”

参议员还要求获得有关中国政府批准总统女儿及助理伊万卡·特朗普（Ivanka Trump）所拥有实体商标的更多信息，并询问总统是否与拥有这些商标的帐户存在任何关系。