亲港独组织前召集人钟翰林今早将出庭面控

亲港独组织“学生动源”称，前天再度被香港警方逮捕的前召集人钟翰林，今早（29日）9时30分将上庭应讯。

学生动源是在今天凌晨通过面簿发布这项消息。

另据香港01报道，警方公布，国家安全处人员经调查后，一名19岁被捕男子被暂控一项“煽动他人分裂国家罪”、两项“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”（俗称“洗黑钱”）及一项“串谋发布煽动性刊物”，法院今早将审理此案。

除了钟翰林之外，“学生动源”的另外两名前成员陈渭贤及何忻诺也在前天被捕，但随后获准保释候查，并必须在12月上旬向警方报到，钟翰林则仍被警方扣留。

钟翰林在逮捕前，曾与其他四人尝试向美国驻港澳总领事馆给予政治庇护，但据港媒报道，钟翰林由于太早到总领馆，大门还未打开，并在附近等待时被警方逮捕。同天下午，有四名社运人士进入美领馆寻求庇护，他们获准进入大楼，但在数小时后离开。

学生动源在《香港国安法》6月30日生效后，在同一天宣布解散香港本部，并将在台湾、美国、澳大利亚设立海外分部，并称将继续推动港独。

警方国安处人员7月以涉嫌违反《香港国安法》，拘捕年龄介于16至21岁的三男一女，包括钟翰林、前发言人何诺恒、前成员何忻诺及陈渭贤。