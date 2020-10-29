【视频】中国女大使大展歌艺再受瞩 学者：摆脱外交僵化形象

继1月初发布个人照为尼泊尔旅游业宣传后，中国驻尼泊尔大使侯艳琪在推特上大展歌艺，发布视频演唱尼泊尔民歌。
中国驻尼泊尔大使馆和侯艳琪本月26日在社交媒体上发布这段视频，侯艳琪在视频中演唱《丝绸飘扬》（Resham Firiri）。综合中新社和《星岛日报》报道，使馆发布了这段视频，以祝福尼泊尔民众德赛节快乐。
德赛节每年尼历六月（公历9月至10月）举行，是尼泊尔一年当中最重要的节日，相传是为庆祝诸神打败恶魔。
《丝绸飘扬》则是尼泊尔最著名的歌曲之一，地位堪比中国的《茉莉花》，不仅广泛传唱于尼泊尔，在国际上也为人耳熟能详，歌词大意主要是“我对你的心动犹如丝绸在空中飘扬”。
这段视频受到许多尼泊尔网民的欢迎，中国外交部发言人华春莹前天也在推特上转发视频表示支持。
香港城市大学法学院教授王江雨向《星岛日报》分析，中国外交官逐步摆脱庄严死板，以“接地气”的方式推动交流，并说：“这个大使这种风格已经时间不短了。”
王江雨说，有同侯艳琪熟识的外交官透露，侯艳琪其人“比较文艺”，能唱会跳，愿意展示个性，而现在中国对外交官的要求也不再像以前那样子，要求非常的庄重死板。
王江雨指出，以前中国向来是“外交无小事”，“虽然他们本来是一个个活生生的人，但为了要显得庄严肃穆，表现得就非常僵硬，在国际上很多地方其实引起了一些不太好的评论，而且很难接地气，很难跟当地的去沟通。总有一种要‘拉大旗作虎皮’的感觉。”
他提到，其实外交官一方面代表国家，另外一方面也要凭着自己的能力，去跟当地搞好关系，取得当地人的信任。因此应允许外交官表现自己的个性，给他们一定的表达空间，这将是一个很好的发展。
侯艳琪今年1月用个人旅游组照为当地旅游业宣传，罕见之举得到当地部长致谢并在社交媒体上“刷屏”。
综合《新京报》、中新社等报道，侯艳琪用英语和尼泊尔语在推特上发文说：“真正的美总是触碰心底。美丽尼泊尔悠久的历史、多样的文化和秀美的自然风光值得一游。祝‘2020尼泊尔旅游年’取得成功！”
推文附上侯艳琪在尼泊尔首都加德满都名胜古迹前拍摄的四张照片，她身穿红色长裙，姿态优雅，酷似网红。