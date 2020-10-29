【视频】中国女大使大展歌艺再受瞩 学者：摆脱外交僵化形象

继1月初发布个人照为尼泊尔旅游业宣传后，中国驻尼泊尔大使侯艳琪在推特上大展歌艺，发布视频演唱尼泊尔民歌。

中国驻尼泊尔大使馆和侯艳琪本月26日在社交媒体上发布这段视频，侯艳琪在视频中演唱《丝绸飘扬》（Resham Firiri）。综合中新社和《星岛日报》报道，使馆发布了这段视频，以祝福尼泊尔民众德赛节快乐。

德赛节每年尼历六月（公历9月至10月）举行，是尼泊尔一年当中最重要的节日，相传是为庆祝诸神打败恶魔。

《丝绸飘扬》则是尼泊尔最著名的歌曲之一，地位堪比中国的《茉莉花》，不仅广泛传唱于尼泊尔，在国际上也为人耳熟能详，歌词大意主要是“我对你的心动犹如丝绸在空中飘扬”。

这段视频受到许多尼泊尔网民的欢迎，中国外交部发言人华春莹前天也在推特上转发视频表示支持。

My friend Hou Yanqi, Chinese Ambassador to #Nepal, singing a beautiful Nepali song in local language. https://t.co/2yNw13Tiim — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) October 27, 2020

香港城市大学法学院教授王江雨向《星岛日报》分析，中国外交官逐步摆脱庄严死板，以“接地气”的方式推动交流，并说：“这个大使这种风格已经时间不短了。”

王江雨说，有同侯艳琪熟识的外交官透露，侯艳琪其人“比较文艺”，能唱会跳，愿意展示个性，而现在中国对外交官的要求也不再像以前那样子，要求非常的庄重死板。

王江雨指出，以前中国向来是“外交无小事”，“虽然他们本来是一个个活生生的人，但为了要显得庄严肃穆，表现得就非常僵硬，在国际上很多地方其实引起了一些不太好的评论，而且很难接地气，很难跟当地的去沟通。总有一种要‘拉大旗作虎皮’的感觉。”

他提到，其实外交官一方面代表国家，另外一方面也要凭着自己的能力，去跟当地搞好关系，取得当地人的信任。因此应允许外交官表现自己的个性，给他们一定的表达空间，这将是一个很好的发展。

侯艳琪今年1月用个人旅游组照为当地旅游业宣传，罕见之举得到当地部长致谢并在社交媒体上“刷屏”。

侯艳琪今年1月曾将自己在加德满都名胜古迹游玩的网红式照片放上社交媒体推特，为当地旅游业做宣传。（侯艳琪推特）

综合《新京报》、中新社等报道，侯艳琪用英语和尼泊尔语在推特上发文说：“真正的美总是触碰心底。美丽尼泊尔悠久的历史、多样的文化和秀美的自然风光值得一游。祝‘2020尼泊尔旅游年’取得成功！”

推文附上侯艳琪在尼泊尔首都加德满都名胜古迹前拍摄的四张照片，她身穿红色长裙，姿态优雅，酷似网红。