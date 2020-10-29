胡锡进：拿下台湾外岛不是能力问题而是必要性问题

中国官媒《人民日报》旗下市场化报章《环球时报》总编辑胡锡进发文说，大陆会不会拿下东沙岛，这不是能力的问题，而是大陆是否认为这样做必要的问题。

据胡锡进在《环球时报》微信公号28日发表的文章，他写道，东沙岛是东沙群岛唯一的岛屿，大致处在海南岛和台湾岛南端的中间位置，一直被台军控制。本月15日，一架立荣航空执行的台军包机在飞到台湾飞航情报区与香港飞航情报区交界时，香港飞航情报区拒绝该包机进入，理由是2.6万英尺以下有危险活动，台媒猜测这是指有军事演习，立荣包机被迫返航。

胡锡进写道，事情发生后，台湾舆论高度关注，8月份因解放军“四海演习”就有过一轮的大陆可能夺取东沙岛的传闻再次爆炒起来。

他认为，台湾舆论这么敏感，是对台湾根本无力长期履行对东沙岛控制这一实际认知的折射。至于大陆会不会拿下东沙岛，这根本不是能力的问题，而是大陆是否认为这样做必要的问题。

胡锡进提到，东沙岛与大陆的最近距离小于与台湾的距离，缺少周围的呼应和支撑点，属于典型的易攻难守之地。岛上有雷达站和气象站，台湾的守卫者只是海巡署的准军事人员。形势紧张以来，台军据报已经增派一个加强连过去，但大陆如果下决心拿下东沙岛，是举手之劳。

他认为，大陆不会孤立地拿下一个东沙岛。马祖、金门离大陆更近，从厦门站高点都能看得见，攻下它们也很容易。进一步说，进攻澎湖甚至台湾本岛，考量都是同样的：是否有政治或者战略上的必要性。

胡锡进表示，如果“台独”变本加厉，他认为什么都可能发生，拿下台湾外岛震慑台当局，显然是大陆的潜在选项之一。