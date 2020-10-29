以色列使馆：情报单位带回中国冠病疫苗的信息 未获以国支持

以色列驻中国大使馆今天（29日）澄清，以色列情报和特殊使命局（摩萨德）获得中国冠病疫苗，并带回以色列进行研究的信息，并未得到以色列政府的证实、支持或核准。

大使馆在发给中国环球网的声明中说，这项信息主要基于以色列独立新闻机构所提供的信息，如果以色列政府有兴趣就开发疫苗进行有关“知识交换”，它将在中以创新全面伙伴关系机制下与中国朋友进行正式的接触与合作。

使馆发言人说：“幽默点来讲，假设以色列摩萨德对中国疫苗存在兴趣，也应该被视为对中国科学家以及中国技术能力的极大称赞，以色列人民认为，只有最好与最受人尊敬的进展才会受到‘摩萨德’的这种关注。”

以色列报章《耶路撒冷邮报》（Jerusalem Post）前天（27日）引述当地媒体报道，摩萨德最近几周将中国冠病疫苗带回以色列，以进行研究与学习，而且这项消息获得多个政府消息人士“间接证实”。

知情的以色列卫生部高级官员透露，以色列正尝试与多家潜在研发公司达成关于购买疫苗的协议，并尽一切努力，确保民众能尽快获得疫苗。

报道称，不清楚为何摩萨德会专门参与此事，而非以色列外交部或卫生部。

报章提到，以中外交关系稳固，而有迹象表明，以色列从中国购买疫苗将可能使以美关系复杂化。

报道也称，西方国家普遍担心中国的疫苗是否安全，因为这些疫苗没有依照部分西方国家要求的，进行广泛测试。

以色列已经研制出冠病疫苗，但仍处于早期测试阶段。另据《环球时报》报道，以色列生物研究所（IIBR）周日（25日）宣布了其名为“Brilife”的冠病疫苗；该疫苗已经获得了所有必要的批准，预计将于11月起开始进行第一阶段临床试验。首先，这种疫苗将在大约100名志愿者身上进行试验，如果一切顺利，明年春天将有另外1000人参加第二阶段的试验。

最近几周，以色列冠病病例急剧增加，目前病例总数达到约31万。虽然这个数字与受影响最严重的美国相比相对较小，但对于这个890万人口的国家来说，这个数字相当可观，约占总人口的3.4%。