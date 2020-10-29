港或再有旅行社大规模推停薪留职 逾千人受影响

香港旅游业界估计，未来一至两日将有多两至三间比较大规模的旅行社，相继公布相关员工停薪留职计划，预料约有1000人受影响。

据《星岛日报》报道，香港旅游业议会主席黄进达在电台节目中说，今年年初至今倒闭的旅行社数目较去年多，不少旅行社都推行紧缩政策节流，他认为新华旅游停薪留并非单一事件，几个月前亦已有旅行社提出有关安排。

新华旅游之前向员工发出通告，要求12月起全体停薪留职，员工需于今日内选择接受与否，约有300名员工受影响。

黄进达认为，现在并没有出入境旅行团，若下月保就业计划完结，将有更多公司考虑停薪留职或裁员。他促请政府采取特别措施支援业界，亦希望尽快让中港两地通关及推出健康码。

另外，对于有业界要求当局动用旅游业赔偿基金回拨旅行社，黄进达认为，旅游业赔偿基金为法定基金，旨在赔偿旅客，政府早前已表明此做法并不可行，加上安排要时间，认为应考虑其他更快的做法。

香港旅游业外游领队及导游工会总干事汤剑生认为，疫情影响下，香港不但没有任何旅游团，有领队更于今年农历年后已开始放无薪假，至今一直零收入。新华出通告后，已相继有旅行社放风，指未来有需要让员工停薪留职、裁员等，相信旅行社内部商讨已久，将会分阶段进行，再视乎市道再作决定。



汤剑生估计，未来一两日将有多两至三间比较大规模的旅行社，公布相关员工停薪留职计划，约有1000人受影响。不过他指出，部分从业员已转行做保安及机场货运等散工，若没有额外附加条件，相信从业员较倾向签署停薪留职的同意书。

纵横游常务董事袁振宁指出，业界停顿好长时间，估计有八至10间大型旅行社推出无薪假或裁员。他指出，公司于3月起已开始网购业务，近期亦推出本地游增加收入，但仍只可帮补约一成。他强调，公司暂不会仿效全体员工停薪留职或裁员，但会要求部分人放无薪假等。