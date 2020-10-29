清华大学推出港澳中学教材研究项目

香港的中学教材问题引起了清华大学港澳研究中心的兴趣，而该中心也推出名为“关于港澳中学教材研究课题”的研究项目。

据香港《星岛日报》今天（29日）报道，研究中心在通告中提到，为推进粤港澳大湾区教育文化合作与学术交流，充分发挥大陆中学教师的专业和实践优势，鼓励更多优秀教师参与港澳中学教材的研究工作，提升港澳中学教材的质量和水平，清华大学港澳研究基金将港澳中学教材研究列为今年重点立项研究课题。

中心向大湾区中学教师征集研究题目，由中心进行评审，并提供经费，每个项目不超过2万元人民币（4100新元），并指出研究要求“主要从教材出发开展，在探讨香港或澳门地区特定学科的中学教材本体研究的基础上，聚焦于对现行状况的梳理、相关问题的分析，并着眼于提出改进的政策建议。”

港区全国人大代表兼行政会议成员叶国谦认为，香港学生对国家认识不多，“不止不认识，仲有（还有）反叛行为”，而香港回归以来面对的教育问题，主要涉及教师，但教材带来的影响也必不可少。

叶国谦说，清华大学港澳研究基金以港澳中学教材作研究项目，完全不奇怪，“可以看看在一国两制下有无适合香港的教材，以及为何教师会制作一些不负责任的教材。”

他相信，未来有关研究结果出炉有好建议，有关办学团体，甚至特区政府和教育局，应该考虑跟进，而关心教育问题的中央官员，估计也会加以注视。

香港教育工作者联会副主席邓飞认为，大陆很多研究机构、智库、学者，甚至会委托香港机构等，不时就香港课题进行研究，过去可能多涉及法治方面，研究有关学校教材的罕见。

邓飞说，过去一直有提醒有关方面学校教材的重要性，在香港与大陆的不可比，并提到教材主要是课本、教参，在大陆可谓压倒性地重要，但在香港的教材实践重要性，绝非最重要。