中国天问一号着陆火星至少还需再闯三关

中国天问一号探测器28日完成第三次轨道中途修正。中国国家航天局探月与航天工程中心副主任介绍，在完成第三次轨道中途修正后，天问一号将会在当前轨道飞行约四个月后与火星交会。要成功着陆火星，天问一号后续至少要经历三道难关。

据中新社报道，刘彤杰介绍，第一道难关，就是在火星引力范围之内近火捕获。既要让火星捕获非常精准，让探测器在火星引力范围之内进行制动；又可以环绕起来，避免探测器飞出去或撞上火星。

第二道难关，在火星轨道上环绕两至三个月之后还要寻找一个好窗口，让它进入到火星大气。进入/减速/软着陆这个过程是靠天问一号自主完成一系列动作，不是靠地面控制。

第三道难关，软着陆后还要把火星车释放到火星表面上，让它走起来并开展探测。火星车上六个科学仪器要发挥作用，难度也很大，因为中国对火星表面的环境认知还相当少。

谈及把中国行星探测第一站定为火星的原因时，刘彤杰说，火星是类地行星，有大气，表面也有形貌，科学家们希望探索火星的演化是否是地球演化的未来。他指出，火星很可能以前存在过生命，但现在大气稀薄了，生命也不复存在。人类如果无限度地对地球开发破坏，地球会不会有朝一日也会发展成火星。科学家对火星有很大的好奇心，对探测火星也寄予很大的希望，这是探测火星的主要的原因。