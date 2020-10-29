白宫官员吁中国要成大国须停止偷窃

美国白宫官员认为，中国人民勤奋聪明，具有超凡的能力，但要成为大国，中国就必须停止从他人偷窃的行为。

据美国之音报道，美国国家安全事务助理奥布莱恩（Robert O’Brien）昨天（28日）在华盛顿智库哈德逊研究所（Hudson Institute）发表演讲时说，中国应该去从事自身的发明创造和技术革新，“不要偷我们的东西。在任何法律和制度下，不劳而获都不是光荣和体面的”。

奥布莱恩说：“因此，中国要真正成为一个大国，必须停止做这种事情。大国不是靠盗窃建成的。我们已经明白了这一点，我们必须阻止中国这样做。”

奥布莱恩认为，总统特朗普成功建立应对中国威胁的新国际共识，美国在特朗普的领导下，在国家安全和外交努力等诸多领域都取得显著成果，尤其是在应对中国威胁方面的成就，是以往任何一届政府所未能做到的。

他提到，国际社会看到的是中国正在日益走向更加民族主义、更加重商主义、更加专制。

奥布莱恩称，特朗普拒绝接受与中国之间的贸易关系现状，特朗普也认为对中国商品征收关税，能够部分补偿中国在与美国贸易时，强制技术转移、窃取知识产权、巨额补贴国有企业等策略给美国造成的损害。

奥布莱恩还称赞特朗普采取果断措施，限制中国军方人员利用学生签证程序进入美国，窃取美国技术、知识产权，以及军备信息的能力。

华盛顿相信，在美国学习和攻读理工科高级学位的中国军方人员，以留学生或访问学者身份进入美国高校和科研机构，无偿地带走美国的科研创新和知识产权，从而加强了中国的国防和进攻能力。