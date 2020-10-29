台军机今早坠海飞行员殉职 国安局长哽咽称军队难处大

台东志航空军基地一架F-5E战机上午7时30分起飞后，因发动机失效坠毁于台东近海，飞行员朱冠甍上尉跳伞落海不幸殉职。台湾空军司令部参谋长黄志伟解释失事原因时说飞机一起飞及即反映右发动机失效。台湾总统蔡英文对家属表达哀悼，也请国防部务必查明事故原因。台湾国安局长邱国正则哽咽表示，台湾军队面临很大难处。

根据联合新闻网报道，台湾空军司令部稍早正式宣告了飞行员殉职的消息。司令部表示，飞行员跳伞后原本获救，但返岸送医抢救，情况却急转直下，出现心肺功能与呼吸丧失，经确认已殉职。

黄志玮在空军司令部今天上午举行的记者会上介绍，该架编号为5261的失事飞机是为训练基本攻防一批飞机中的带头飞机，F-5E单座型，于今早7点29分自志航基地编队起飞，起飞后长机呼叫右发动机故障，7点31分在基地北面一浬弹射跳伞；7点46分2号机返回基地落地。

黄志玮表示，上午天气符合训练标准，失事机是1980年11月14日出厂，总飞行时数6260小时40分钟，上次完成大检是去年9月29日至12月18日执行，出厂至今使用266小时45分钟。

黄志玮说，空军因此案暂停所有训练任务，但战演训正常实施。F5-E/F全面停止飞行执行天安特检。稍后也公布失事机飞行轨迹，但强调航迹图是由雷达电脑解算，不必然反应真实航迹。搜救点是直升机吊挂落海飞官的位置。

台湾总统蔡英文上午出席荣民节庆祝大会时表示要借此机会对殉职飞行员家属表达哀悼，也请国防部务必要查明事故原因。

蔡英文说，军人这个职业非常辛苦，尤其是最近在各个岗位上的国军同仁，都依然不眠不休守护台湾国土和国民的安全，需要全体国人给他们支持，最大的支持，

邱国正在立法院备询时就飞机是否是老旧的问题回应说，台湾对美军购已考量到此事，而机件检查保养有一定程序，国防部有一定处理方法，他不便代为说明，而按过去经验，状况发生后军方会作全面检讨，但战机不会全面停飞，因为机型不一样，国家安全工作还是要作，他一度哽咽说：国军面临很大难处。