台误诊自江苏返台台商 大陆国台办：应说对不起

台防疫指挥中心28日证实，此前被宣布确诊的自江苏返台台商并未染疫。对此，中国大陆国务院台湾事务办公室发言人朱凤莲29日表示，台湾有关方面在病例确诊上出现问题，这不是第一次，应该向这位台胞说一句“对不起”。

据海外网报道，朱凤莲指出，今年2月3日有一名台胞从武汉回台湾，就曾被台湾防疫机构宣布为确诊病例，并引发炒作，对岛内造谣攻击大陆疫情防控工作推波助澜，也成为民进党当局当时阻碍滞鄂台胞返乡的一个借口。这位台胞当时没有在第一时间被告知确诊，也未被安排接受任何治疗。

她介绍，当时武汉市台办根据所了解的实际情况，当时立即对台湾方面的确诊认定提出质疑，并基于疫情防控需要和对台胞健康的关心，从专业角度提出七个问题，要求台湾方面尽快作出具体、确切的真实说明，但台湾方面一直到现在都始终回避，闭口不谈。

朱凤莲表示，病例确诊应该科学严谨，不能掺杂政治因素，更不能成为政治操弄的工具。这次从江苏昆山回台湾的台胞被台湾方面错误确诊，既对这位台胞造成困扰和伤害，也使昆山市耗费了大量人力物力连夜进行2000人次的核酸检测和环境消杀处置。

她说，在昆山方面公布相关人群核酸检测结果全部为阴性后，又过了近半个月，台湾防疫机构总算承认了这名台胞被错误确诊。希望台湾有关方面引以为戒，秉持严谨的科学态度和专业精神才是疫情防控的应有之道。他们也应该向这位台胞说一句“对不起”。