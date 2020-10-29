钟翰林被控分裂国家等罪 保释被拒

前天被香港警方逮捕的亲港独组织“学生动源”前召集人钟翰林今天（29日）出庭，面对分裂国家、洗黑钱等四项控状。

据香港《星岛日报》报道，19岁的钟翰林被控一项分裂国家罪，控状指他在今年7月1日至10月27日在香港与其他人积极组织、策划实施或者参与实施旨在分裂国家、破坏国家统一行为，不论是否使用武力或者以武力相威胁，即将香港从中国分离出去或非法改变香港特别行政区的法律地位。

钟翰林也面对两项洗黑钱，涉及金额达近70万港元（12万新元），以及一项串谋发布煽动性刊物罪控状，犯案时间为前年1月至今年7月。

根据《香港国安法》的分裂国家罪条文，任何人组织、策划、实施或者参与实施旨在分裂国家、破坏国家统一的行为，包括将香港或者中国其他任何部分从中国分离出去、非法改变香港或者中国其他任何部分的法律地位，或将香港或中国其他任何部分转归外国统治，即属犯罪。

首要分子或者罪行重大，判处终身监禁或10年以上有期徒刑；积极参加的，判三年以上10年以下有期徒刑；对其他参加的，则判三年以下有期徒刑、拘役或者管制。

控方称，因需要时间检验钟翰林的手提电话及电脑，也须调查网上平台发布的信息，而且案件牵涉另外三至四名疑犯，也因牵涉洗黑钱须调查银行月结单等，因而法庭突出申请将案件押后10个星期。

这项申请获得法官接纳，案件将于明年1月7日再讯。钟翰林保释申请则被拒绝，还押监房看管。

钟翰林前天连同“学生动源”另外两名前成员陈渭贤及何忻诺被捕，但陈渭贤及何忻诺随后获准保释候查，并必须在12月上旬向警方报到。

钟翰林在逮捕前，曾与其他四人尝试向美国驻港澳总领事馆给予政治庇护，但据港媒报道，钟翰林由于太早到总领馆，大门还未打开，并在附近等待时被警方逮捕。同天下午，有四名社运人士进入美领馆寻求庇护，他们获准进入大楼，但在数小时后离开。

学生动源在《香港国安法》6月30日生效后，同一天宣布解散香港本部，并随后在台湾、美国、澳大利亚设立海外分部，称将继续推动港独。