拜登团队顾问：拜登当选后将与盟国协商对华关税政策

美国民主党总统候选人拜登的两名首席顾问周三（28日）透露，如果拜登当选，在决定如何处理美国对华关税之前，他将立即与美国的主要盟国研商，争取“集体影响力”以强化他制衡中国的能力。

据路透社报道，两位拜登的幕僚受访时表示，拜登的基本立场将是避免重复特朗普的错误，对欧洲及加拿大产品课征关税，引发美国重要伙伴国家不满。

奥巴马政府时期的高级外交政策官员普雷斯科特（Jeffrey Prescott）说：“特朗普政府失败的地方是一直单打独斗。这让中国有了逃生机会。”

顾问们不愿说明拜登如果当选，是否会倾向于取消对中国的高额关税，特朗普正是利用这些关税发动中美贸易战。普雷斯科特说：“在我们确切了解会继承一些什么东西之前，他不会过早锁定任何立场上，但与盟友的协商将是其中的核心部分。”

普雷斯科特说，需要马上进行磋商“以确定我们可以共同对中国施加影响的领域”，“但他们（盟友）已经被特朗普总统疏远和冒犯，使得我们面对中国时失去了应有的力量。”

中美两国之间关系紧张，贸易争端只是其中的主要原因之一，两国因各种问题而陷入数十年来的低谷，这些问题包括冠病疫情、香港、知识产权(智慧财产权)窃取、人权、台湾及南中国海。

中国一直都是2020年总统大选外交政策的焦点议题。美国总统特朗普经常在政治集会上宣称，拜登将会对中国采取软弱的立场。

拜登则反击称，他对中国将比特朗普更加严厉，而且不惧怕使用贸易壁垒，但前提是必须合理。比如，5月时他对美国钢铁工人联合会表示，钢铝关税将一直保持下去，直到全球就产能过剩问题谈判出解决方案。产能过剩主要在于中国。

减轻对中国施压在政治上是个非常敏感的问题，对于拜登当选后是否很快降低关税仍不得而知。

拜登的顾问已经明确表示，他将首先与美国的盟友进行磋商，而不是像特朗普一样采取单方面行动。

奥巴马政府时期曾担任白宫和五角大楼顾问的麦坚（Brian McKeon）说：“可以首先停止对欧洲和加拿大征税，然后与他们共同协商贸易问题。”