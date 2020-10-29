中国外交部新闻司迎“75后”副司长 来自媒体

时隔一个月，中国外交部新闻司又上任一位副司长胡键。

据《北京日报》旗下的“长安街知事”微信公众号报道，中国外交部官网“组织机构”栏目显示，胡键已出任外交部新闻司副司长，他是资深媒体人，曾在南方日报工作多年。

胡键出生于1978年8月，广东省惠来县人，本科毕业于暨南大学新闻与传播学院，曾任南方日报时政新闻中心记者，南方日报社社委，南方新闻网总编辑、总裁，南方+客户端总裁，南方报业传媒集团管委会副主任、副总编辑等职。

胡键2007年获第九届广东青年五四奖章，当时的获奖事迹介绍：他曾获广东新闻奖二等奖两次，广东人大新闻奖一等奖、特别奖两次，广东教育新闻奖一等奖一次，全国先进性教育新闻报道优秀作品奖两次；是活跃在南方日报上的“高质高产记者”，平均每年见报的新闻稿件660多篇，质量和数量均名列前茅；其名字常与重大时政新闻同时出现，是南方日报首选的“第一梯队”特派记者，被称作“拼命三郎”。

胡键的新闻代表作包括深度报道《历史再次选择教育》《阔步冲刺教育强省》，特刊《盛世中华 青春飞扬》《世纪学联 青春潮涌》等。

三个多月以来，中国外交部新闻司已经连续有三位副司长履新，此前两位是：外交部发言人、新闻司副司长汪文斌；外交部新闻司副司长蒋小燕。

目前，中国外交部新闻司共有“一正五副”六位司领导，司长为华春莹，副司长为汪文斌、于敦海、赵立坚、胡键、蒋小燕。

中国外交部新闻司的主要职责为：承担发布中国重要外交活动信息、阐述中国对外政策工作；承担国家重要外事活动有关新闻工作；指导驻外外交机构新闻工作；承担在华外国常驻新闻机构和外国记者事务；组织开展公共外交；收集分析重要信息等。