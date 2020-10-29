加拿大边防官称对与孟晚舟进行面谈有疑虑

一名加拿大边防官昨天（28日）告诉加拿大法庭，在警方前年逮捕中国科技巨头华为首席财务官孟晚舟前，他曾对于拦住孟晚舟，并于孟晚舟进行面谈有疑虑。

综合路透社和法新社报道，柯克兰（Scott Kirkland）是在温哥华机场拦住孟晚舟的加拿大边境服务局官员之一。柯克兰在庭上称，他担心他们的盘问行动会被认为是拖延正当程序。

柯克兰和其他官员在得知孟晚舟是备受外界关注、美国也发出通缉令的人物后，意识到这将会是一件大事。柯克兰辩称，他建议加拿大边境服务局跳过面谈程序，直接确定孟晚舟的身份并将孟晚舟交给皇家骑警。

孟晚舟的代表律师辩称，从边境服务局拦住孟晚舟到皇家骑警逮捕她的三小时期间存在程序遭滥用的情况，孟晚舟的公民权利为此受到侵犯。

代表律师也在加拿大法院指责一名加拿大警员在关于是否将孟晚舟引渡到美国的审讯中，给予“不诚实”的答复。

这项指控针对加拿大皇家骑警警官文斯顿·叶（音译，Winston Yep）就孟晚舟前年12月在温哥华机场时，为何他拖延逮捕行动所提供的证词。

叶本周作证时说，基于“安全原因”，他在孟晚舟所乘坐的航班降落在温哥华时，并没有立即逮捕他，并告诉法庭孟晚舟可能持有一把刀、秘密保镖，或甚至“反监视”特工。

叶也提到，边境官员想要先向孟晚舟询问有关她的移民身份。

不过，辩护律师佩克（Richard Peck）在昨天的盘问中说：“我的看法是，这不是一个诚实的答案。安全绝不是问题；这是我对您的建议。”

辩方称，加拿大当局与美国串谋推迟孟晚舟的逮捕行动，并获取可用于审判的信息，这侵犯孟晚舟的权利，但加拿大拒绝这项说法。

美国以违反美国对伊朗实施的制裁令有关的欺诈指控为由，向孟晚舟发出通缉令。引渡案定于明年4月结束。