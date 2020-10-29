中国田径修改世界大赛选拔办法：运动员成绩是唯一标准

中国田径协会宣布对原有《田径项目参加世界大赛运动员教练员选拔办法》进行修订。在选拔原则方面，去掉了原有文件中“国际比赛优于国内比赛，世界大赛优于一般国际比赛”，以及“国际比赛成绩好，发挥稳定的运动员优先选派”的内容，更改为“坚持同场竞技”以及“按成绩择优选拔”。

综合澎湃新闻和观察者网报道，中国田径协会昨天在官方微信公众号发布文章宣布上述消息。中国田径协会副主席田晓君解读修订时表示，国家田径队在选拔运动员参加奥运会、世锦赛、亚运会、世界杯时，将只以运动成绩作为是否入选的唯一标准，不得附带其他任何条件。

田晓君说，《田径项目参加世界大赛运动员教练员选拔办法》是田径世界大赛选拔工作的依据性文件。重新修订的《选拔办法》重新梳理了运动员获取参赛资格的条件、运动员、教练员选派依据以及选拔程序。

其中，第四条的选拔原则中，去掉了原有文件中“国际比赛优于国内比赛，世界大赛优于一般国际比赛”，以及“国际比赛成绩好，发挥稳定的运动员优先选派”的内容，更改为“坚持同场竞技”以及“按成绩择优选拔”。

在第五条有关运动员获得选拔资格的条件中，将原有文件中的选拔赛事从国际、国内多重选拔赛事，改为指定选拔赛事，确保运动员在同场竞技的条件下获得公平竞争的机会。

另外，在选拔程序方面，增加了“所提名单经田径项目世界大赛选拔工作领导小组讨论通过并报中国田径协会主席办公会研究确定，最后报国家体育总局批准”的内容。

此外，田晓君还介绍，受到冠病疫情的影响，世界田联今年的田径项目奥运资格系统将暂停至11月底，但中国田径队在去年的赛场上已为东京奥运会打下坚实基础。

国家体育总局2018年1月出台了《国家体育总局关于进一步转变工作作风的若干意见》，对教练员、运动员选拔监督管理办法等相关方案作出要求。中国田径协会依据上述《意见》以及《国家队运动员、教练员选拔与监督工作管理规定》，对原有《田径项目参加世界大赛运动员教练员选拔办法》的进行了修订，以深化协会改革，力求选拔办法做到“公平、公正、公开”。