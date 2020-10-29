百胜中国第三季净利增长96%

旗下拥有肯德基、必胜客的百胜中国控股有限公司（简称“百胜中国”）发布财报，2020年第三季度，公司营收23.5亿美元（32亿新元），同比增长1%；净利润为 4.39 亿美元，同比增长96%。百胜中国称，净利润增长主要是由于经营利润增长和美团点评的股权投资收益。

根据《新京报》报道，该财报显示，第三季度该公司的经营利润为5.56亿美元，较去年同期增长86%，主要是由于苏州肯德基收购的重新计量收益；经调整的经营利润为3.20亿美元，同比增长7%。

百胜中国称，第三季度经营状况取得改善，堂食持续恢复，外卖和外带保持快速发展。财报显示，第三季度，外卖收入约占肯德基和必胜客公司餐厅收入的约28%,同比上升8%；非堂食业务（外带和外卖）销售额目前占到肯德基收入的55%和必胜客收入的40%。

从具体品牌来看，肯德基的同店销售额第三季度持续恢复，达到了去年同期的94%。不过，百胜中国方面表示，肯德基位于交通枢纽和景点的餐厅仍然承压。由于客单价提高，必胜客同店销售额在第三季度恢复至去年同期的93%。必胜客餐厅利润率从2019年三季度的11.4%增长至今年的16.7%；经营利润同比增长63%。

百胜中国CEO屈翠容表示，今年第三季度，百胜中国开设了312家新店，主要由肯德基品牌发展所带动，未来百胜中国将覆盖更多地方，预计2020年新开门店将超过900家。此外，除了核心的西餐业务，未来中式餐饮和咖啡将成为百胜中国的新增长点。目前，黄记煌已经和小肥羊在发展加盟、供应链等方面加强合作。

今年9月10日，百胜中国在香港证券交易所主板二次上市，每股发行价412港元，募集资金净额22亿美元。新京报记者注意到，百胜中国在港上市当日便跌破发行价，直至第16个交易日后才以发行价412港元收盘。