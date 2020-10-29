山东小伙发微博留遗书 数百网友一夜接力安慰

中国一名20多岁的小伙10月26日傍晚发布了一条定位在济南的微博。微博配图为一封手写的遗书，数百位网友深夜接力劝阻。这名男子平安后向网友致谢。

男子发布一条定位在济南的微博，配图为一封手写遗书，引发数百网友深夜接力劝阻。（海报新闻微信公号）

据海报新闻微信公号报道，这篇微博引发众多网友关注，不少网友迅速报警求助。同时，数百位网友接力劝阻。26日到27日，短短一天的时间里，下方的评论区里已有700余位陌生网友留言安慰鼓励这位小伙，内容十分暖心。

有网友留言：“一定不要有事啊，明天就能看到光。”有网友说当晚急得已打十几通电话报警，也有人劝慰称，“世间还有很多美好的事情等着你慢慢去经历”，各种暖心言语鼓励小伙不要轻易放弃生命。

微博评论区里数百名陌生网友留言安慰鼓励这位小伙。（互联网）

该男子目前已平安。记者27日下午从济南市公安局了解到，警方确实接到过相关警情，并及时找到了当事人，目前该男子情绪稳定。

该男子28日发微博称：“感谢大家的关心和救助，我被大家救了回来。”记者注意到，该男子1月11日曾发过一条微博称，“别人出门玩利利索索，我...一书包药”，其配图中有阿戈美拉汀等抗抑郁药，临床上主要治疗成人抑郁症。该男子此前发过的微博中也带有“抑郁症”话题。

该男子之前发布的微博配图中曾出现抗抑郁药，也带有“抑郁症”话题。（互联网）

据报道，抑郁症正在成为仅次于癌症的人类第二大杀手，全球预计有3.5亿人患病。有人认为，抑郁症是娇气、矫情、抗压能力差的表现，正是这种错误的观念，导致很多患者不能被及时发现和治疗。有数据显示中国大学生抑郁症发病率逐年攀升，大一和大三是抑郁症高发期。

专家提示说，如果一个人在整个工作学习过程中，在某个时间点，突然出现了和之前不一样的表现和行为，这个时候大家就要提高警惕。