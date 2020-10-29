调查：中国10月官方制造业PMI料微降至51.3 延续较高景气度

中国制造业料在10月继续稳定运行。有媒体综合逾20家分析机构的预估中值指出，10月制造业活动将保持扩张，官方制造业采购经理人指数(PMI)预计微降至51.3，经济延续改善势头；与此同时，11家分析机构预估中值显示，财新10月中国制造业PMI料持平于上月。

据路透社的，招商证券宏观团队在报告中称，10月CRB指数继续上行，美、欧、法、德、英等制造业PMI继续维持在景气区间，美国、德国与欧元区整体出现加速；9月巴西、印度、越南等新兴经济体都出现景气加速，日、韩也进一步向景气区间靠近，预测中国制造业PMI继续保持扩张，在51。

该团队指出，10月中国国内高频数据显示国庆期间消费明显恢复，乘联会数据显示汽车零售的周同比再度走强，华东地区水泥价格继续向上，国庆期间房地产销售表现较好。综合预测国内经济将延续三季度以来的快速改善势头，消费需求对经济增长的贡献有望扩大。

海通证券宏观团队的陈兴等认为，中国三季度经济增速继续走高，在刺激政策回归稳健的背景下，经济内生修复动力仍强，特别是消费增速稳步回暖，后续仍有释放潜力。

国泰君安宏观团队的花长春等发布报告称，受益于出口高景气，9月出口链条上的行业景气全面开花，中下游消费、制造业加速回暖。出口低技术行业甚至一改疫情以来的颓势，渐入佳境。中美四季度补库，将帮助出口高景气度回升。

他们指出，在强劲出口的驱动下，整体经济动能将加速，四季度经济单季度增速有望达到5.7%。出口强劲率先拉动相关行业，进而带动全行业景气，推升了整体经济动能：一是全行业景气度更上一层楼；二是长期、短期领先指数齐上扬；三是，热力图显示，翻红指标中，消费、制造业已占主导。

中共第十九届五中全会周一开幕，中国高层将在此次会议上讨论并制定2021年至2025年经济发展规划，要在成长与改革之间寻求平衡，避免在全球前景不确定、中美紧张关系加剧的背景下出现经济停滞。

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。