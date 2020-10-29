台湾联电在美认罪 将协助调查对大陆公司窃取商业秘密的指控

台湾联华电子（United Microelectronics Corporation）向美国承诺，就美国指控中国芯片制造商福建省晋华集成电路有限公司窃取商业秘密的案件提供“实质性协助”。

据彭博社报道，台湾联电与美国检察官达成协议，周三（28日）在旧金山联邦法院做有罪答辩，检察官同意在这宗涉嫌从爱达荷州美光科技窃取专有信息的案件中，放弃经济间谍和共谋的重罪指控。

联电则承认窃取商业秘密，并同意支付6000万美元（8179.50万新元）罚款。该案指控在联电和晋华的一个芯片制造协议之中，非法转移美光的芯片设计。彭博社评论说，认罪协议解决了这宗项复杂的国际诉讼中的部分问题，但是关键问题还在。

联电在一份声明中说，联电对员工的行为承担全部责任，公司很高兴就此事达成适当的和解方案。

美国检察官安德森（David L. Anderson）说：“联电认罪，将案件指向2021年审判晋华”，“刑事商业秘密案件保护自由和创新。外国被告被控窃取受美国法律保护的知识产权，这类案件就有了全球性意义。”

该案是美国政府“中国行动”计划提起的第一宗诉讼，美国司法部的这个计划旨在把窃取商业秘密案件置于要位，并尽快提起检控。随着联电从被告除名，中国成为目标。