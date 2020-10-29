【图集】台军机又坠机 五年内第六起

台湾空军一架F-5E单座军机今早在台东执行任务，但起飞不久即坠毁于台东近海，飞行员抢救后宣告不治。此次意外也是台军近五年来发生的第六起坠机事件。

以下为过去五年台湾军机发生坠机的意外记录：

2015年9月：AT-3教练机

台湾空军一架AT-3型0851号教练机，于2015年9月22日在台湾中部空域展开飞行训练时突然失联。军方搜救五天后，才寻获该飞机残骸，以及受困在机舱内的两名驾驶员遗体。据台媒报道，鉴定报告认定，两人应该是瞬间因正面高速冲击致死。

AT-3是由台湾航空工业发展中心研制的双座教练机。该机型从1990年起，已发生超过10起意外事故。（互联网）

2017年11月：幻象2000战斗机

台湾一名空军上尉于2017年11月7日驾驶幻象2000战斗机执行任务。该军机据报飞行一半时，突然从雷达上消失。事发后，军方动员大批人力搜索但无所获，直至2018年12月才在雷达光点消失附近海域，发现该军机的碎片残骸。

虽然法国造的幻象2000被誉为台湾空军中的“法国贵族”，但截至2017年曾出现六次失事记录。（互联网）

2018年6月：F-16战斗机

2018年6月4日台军年度汉光演习期间，一架由空军少校驾驶的F-16战斗机，也是在飞行中突然从雷达光点上消失。该战斗机最终被发现坠毁在基隆附近的山区。军方随后指出，不排除人为、天气等种种因素导致意外发生。

台湾1992年向美国采购150架F-16战机，1997年首批F-16战机抵台。截至今年，已有八架F-16失事。

2020年1月：UH-60M黑鹰直升机

今年1月2日，一架搭载着台湾前参谋总长沈一鸣等13人的UH-60M黑鹰直升机，在台湾东北部山区失事，造成八死、五伤，罹难者除了沈一鸣，也包括台湾国防部政治作战局副局长于亲文空军少将等将领。这起意外，也堪称台军史上最严重的军机事故。

台湾国防部于2014年向美国采购60架UH-60M黑鹰直升机，分由陆军航特部、空军、内政部空勤总队使用。（互联网）

2020年7月：OH-58D战搜直升机

台湾陆军一架参与汉光演习的OH-58D战搜直升机，于7月16日下午在新竹空军基地起飞不久，即发生旋翼转速过低重落地事故，造成机上两名驾驶员不幸殉职。据了解，这是该机型在过去两年内，发生的第三起严重意外。

OH-58D战搜直升机由美国贝尔公司生产。（自由时报）

2020年10月：F-5战斗机

台湾空军第七联队一架F-5E单座战机今早在台东执行任务，但起飞不到2分钟后即坠落于台东近海，飞行员经抢救后宣告不治。资料显示，F-5系列战机在台湾服役已超过40年，自2001年以来，共发生八起失事意外。