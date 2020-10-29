美国公布被指参与“猎狐行动”的中美人士身份

八人被指充当中国代理人，在美国参与“猎狐行动”而被美国起诉，其中五人被捕。美国也公布了被起诉者的身份。

综合《纽约时报》《纽约邮报》和美国之音报道，在五名被捕者中，朱勇（Zhu Yong，音译）、金鸿如（Hongru Jin，音译）和麦克马洪（Michael McMahon）周三（28日）早上被捕，并定在当天下午在法院过堂。

其余两名被捕嫌犯荣京（Rong Jing，音译）和郑从英（Zheng Congying，音译）在加州洛杉矶被捕，并定在当天晚些时候过堂。

金鸿如（30岁）是入籍美国的纽约皇后区居民，朱勇（64岁）是住在皇后区的中国公民，荣京（34岁）是住在加州的中国公民，郑从英（24岁）是住在纽约布鲁克林区的中国公民。

麦克马洪（53岁）曾是一名纽约警员，后来改行当私家侦探。起诉状指有人在2016年10月聘用麦克马洪，要求他调查和监视居住在新泽西州的一名前中国市政府官员。

法庭文件披露，麦克马洪后来涉嫌参与跟踪目标人物的行动，作为胁迫和恐吓行动的一部分，其中包括将目标人物的年迈父亲带到美国，并在大门贴上有恐吓字句的纸条。

麦克马洪也曾在2017年4月11日向朱峰发简讯，提议将车停泊在目标人物的住家外进行骚扰，“让他知道我们在那里”，但被指控执导麦克马洪犯案的另一名嫌犯朱峰不认同这种做法。

法庭文件也提到，朱峰隔天在纽瓦克机场受到当局盘问，当局也搜查他的行李，发现了夜视镜和配件，朱峰随后登机前往中国。

朱峰后来向金鸿如发简讯，据称指示他，删除两人之间的所有聊天记录，并说会有人在美国找他。

另外三名被起诉的嫌疑朱峰（Zhu Feng，音译，33岁）、胡吉（Hu Ji，音译，45岁）和李敏君（Li Minjun，音译，64岁）仍在潜逃，其中朱峰是中国公民，曾居住在皇后区。