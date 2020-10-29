中国29省三季度经济正增长 专家料全国增约2.5%

中国各省份陆续公布2020年前三季度经济运行情况，其中24个省份实现正增长。中国北大教授余淼杰预料，中国经济全年有望实现2.3%至2.5%的增长。

据香港中通社报道，截至10月28日，除上海、西藏外，已有29个省份公布了经济运行情况。从地区生产总值看，广东、江苏、山东继续位居前三。从经济增速来看，前三季度实现正增长的省份达到24个，21省增速跑赢全中国平均数据，其中有14个省份增速在2%及以上。

目前三季度“成绩榜单”，西部的贵州以3.2%的增速暂时居首，增速比上半年加快1.7个百分点。西部地区多个省份前三季度也都实现了正增长，且均高于全中国增速。其中，甘肃、云南同比增长2.8%和2.7%，宁夏及重庆增速均为2.6%，四川同比增长2.4%，新疆和广西同比增长2.2%和2%。

中部地区六省除了湖北，三季度数据均已“转正”。湖北在巨大困难挑战中稳住基本盘，虽然前三季度GDP同比下降10.4%，但降幅较上半年收窄8.9个百分点。其中，武汉在已公布前三季度GDP的城市中，已重返全中国前十。

从各地恢复经济的情况看，有些省份侧重外贸，有些省份在拉动消费上用了力。其中，海南免税消费强劲增长，第三季度社会消费品零售总额同比增长17.7%。前三季度，浙江省进出口总额2.4万亿元，同比增长8.6%；山东省跨境电子商务进出口金额增长149%。

北京大学国家发展研究院副院长余淼杰认为，今年中国经济在疫情下实现了快速的恢复，预期全年有望实现2.3%至2.5%的增长。主要在于政府采取财政及货币政策稳住消费、外贸也实现了同比的增长，另外新基建、传统基建也拉动了经济。

不过，欧洲多国在严峻疫情下再次封城，中国外贸在第四季度会否再遭年初时的重创？余淼杰说，“短期的封国封城或许会减少对中国商品的需求，但是在解封后，反弹性的消费主要集中在衣服鞋帽等生活用品，可以明确地说，下半年外贸不会拖后腿。”