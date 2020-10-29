消息：美国或允许厂商向华为非5G业务销售芯片

消息人士透露，美国将允许越来越多的芯片公司向华为提供组件，只要他们提供的芯片不是用于华为的5G业务。分析认为，这可能意味着，美国今年对华为的制裁，以及对其整体业务构成的威胁，可能不会像此前想象的那么大。

根据《金融时报》报道，一位业内高管表示，美国商务部在最近的谈话中一直告诉企业，尽管对华为的供应许可证可能被拒，但如果可以证明公司提供的技术不是支持5G业务，那么这一点就可以被克服。也就是说，尽管制裁仍将对华为的5G业务构成严重挑战，但该公司重要的智能手机业务或有机会复苏。

两家亚洲半导体公司的高管对恢复对华为发货的许可证申请批准感到乐观，其中一名高管表示：“我们已经得到暗示，移动设备的芯片不是问题。”

美国政府禁止全球企业向华为制造或向其销售使用美国技术的零部件。鉴于美国技术在全球半导体行业的核心作用，这些制裁可能会切断华为获取芯片的渠道。

不过现在看来，美国似乎愿意允许企业向华为提供非5G用途的组件。三星电子集团旗下的三星显示器部门周二表示，已从美国商务部处获得向华为出口智能手机显示屏（OLED）的许可。

富瑞金融集团（Jefferies）一名分析师认为，这是美国打算允许华为继续从事手机业务的有力迹象，因为“正如我们所主张的那样，它不会对美国构成明显的国家安全威胁。”

该分析师表示，索尼和豪威科技（OmniVision）也已获得许可，可向华为提供CMOS图像传感器。但后两者并没有回应这一消息。

索尼在今年9月15日起停止对华为供货后，将其图像传感器业务的全年利润预期下调了38%。

美国政府一直认为华为的电信基础设施设备可能对国家安全构成威胁。美国政府去年开始将这家中国公司列入了受出口管制的实体名单。

在接下来的一年里，有300多家公司申请了许可，以便继续与华为开展业务，其中约三分之一获得了许可，包括美国芯片公司英特尔(Intel)和AMD。英特尔继续为华为云计算业务的服务器提供处理器。

在今年5月宣布第二轮制裁后，华为开始为其电信网络设备(如基站)提供动力所需的芯片进行储备。业内高管表示，华为库存足够使用两年左右的时间。

上述分析师还表示，如果华盛顿愿意让华为的智能手机业务幸存下来，高通和联发科可能会在今年晚些时候获得许可。

不过，行业专家也警告称，不要对此事抱有太大期望，因为特朗普政府的决策很不稳定。

