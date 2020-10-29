印媒：边界地区中国村庄威胁印度防卫系统

印度报章昨天（29日）刊登评论文章，认为位于印中边界地区的中国村庄对印度防卫系统构成威胁，呼吁印度采取必要措施。

旅居印度的学者阿皮（Claude Arpi）在印度报章《每日卫报》（The Daily Guardian）撰文提到，中国在边境附近地区建设“小康村”和旅游基础设施是一种“令人担忧”的发展，“现在是德里意识到后果的时候了”。

在印中边境对峙的大背景下，作者提到，今年8月举行的中共中央第七次西藏工作座谈会成了“重大活动”，与过去六次的座谈会不同的是，此次座谈会得到印度媒体的广泛报道。

作者称，在2015年举行的第六次西藏工作座谈会决定了几项扶贫计划，“特别是建设数百座小康村的建设，一些村庄的位置特别靠近印度边境”。

中共西藏自治区委员会统战工作领导小组办公室与委员会统一战线工作部主办的“西藏统一战线”网站，今年8月曾转发题目为《中央第六次西藏工作座谈会与西藏巨变》的文章，内容提到中国“大力实施兴边富民行动，加快边境小康村建设”。截至2019年底，边境小康村全部开工，已建成153个。

阿皮认为，发展这些具有战略性质的村庄对于管理边界至关重要，而且随着边界地区人口因这一发展慢慢出现变化，印度的防卫系统将受到严重影响。