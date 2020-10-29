东莞一公司回应内训中员工跪地自扇耳光：导购培训

一段中国东莞一公司员工集体跪地自扇耳光的视频最近在网上流传。视频中，一群人情绪激动喊着口号，有人甚至自扇耳光，脱去上衣双手拍地。针对前述事件，涉事公司声明，网传视频为该公司营销部门的导购培训，现场出现的个别过激行为，不属于培训要求和考核内容。

据澎湃新闻报道，运时通（中国）家具有限公司10月28日通过官方微信公众号声明，网传视频为该公司营销部门于10月20日组织的一场导购培训，邀请行业第三方培训机构主导培训。参与学员来自全国各地经销商及终端销售员，属于自愿报名参与。现场出现的个别过激行为，不属于培训要求和考核内容。

前述声明称，公司对视频中的过激行为以及对社会造成的不良影响，深表歉意。对于本次事件，公司深刻反省，并且会对以后的所有培训课程进行严格审查，坚决杜绝此类事件的再次发生。公司也会对相关责任人进行严肃处理。

前述网传视频显示，多名身穿制服的员工集体跪地，大声呼喊口号，情绪激动。其中有人自扇耳光，脱光衣服，跪在地上用手拍打地面。员工面前坐有另一排身着统一服饰的人，不断抬手示意。视频中，有人呼喊，“看到表情，看到表情。”

澎湃新闻此前报道，针对前述事件，东莞市人力资源与社会保障局办公室一名工作人员告诉记者，目前市人社局已介入对该事件的调查。该工作人员称，大岭山镇正在处理该事件，会有统一回复。

据运时通官网显示，运时通控股集团成立于1973年，营业范围含括床垫、软床、沙发、实木家具、全系列民用及酒店用家具。