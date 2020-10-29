四人到访美驻港总领馆 其中一人自称美公民

美国媒体报道，在前天（27日）下午到访美国驻港澳总领事馆的四名年轻人中，有一人自称是美国公民，前往总领馆的目的是要寻求美国政府的帮助，另外三人则希望寻求美国政府的政治庇护。

据美国之音报道，这名王姓美国籍学生自称在美国加州出生，但基本上在香港长大，就读于香港恒生大学，也将香港视为家乡，在香港抗争活动中是“前线抗争者”。

这名学生昨天在接受美国之音的专访时说，自己原本与另外五人打算在当天早上8时左右到达美国领事馆寻求帮助，其中五人是寻求政治庇护。

王姓学生称，他们在“国安当局的监控下”，也发表过反对中国执政当局的声明，所以担心个人的人身安全。

这名学生说：“行动前，大概早上8:20的样子，有一人被国安逮捕；另外还有一人退出行动，不过，退出的人下午也被国安带走了。所以，我们是下午5点左右才到达美领馆。”

王姓学生提到，进入领馆后，他在前台办理手续的等候区，等待官员问话，三名同伴则在楼梯旁边等待，几名官员随后抵达等候区，负责公民事务的官员跟他谈话了解情况。

这名学生说：“他们知道我的状况，知道我是美国公民，也知道有香港警察和国安人员在找我。经过讨论之后，他们告诉我，在保护我的方面，他们做不了什么。”

“另外三人也被告知，得不到任何保护，只是留下了各自的电话，也说了保持联系。领馆下令让我们离开。”

王姓学生也披露，他们在安全屋里等待消息和联络其他人，王姓学生在前往总领馆当天本来要上庭聆听裁决，但最终没有前去，因为代表王姓学生和一名同伴的律师事务所一名律师“突然跳槽到了香港律政司，就是从辩方变为控方”，因而担心得不到公正的审判。

王姓学生还提到，自己被起诉后获得保释，但条件是交出所有旅行证件，因此无法离开香港，只能寻求非正常渠道，已经试过很多途径，“最有希望的是美国政府出面帮助美国公民回到美国”。

这名学生称，住在香港的父母家人不大知道王姓学生现在的详细情况，也不敢跟他们说太多，担心他们受到警方和中国执政当局特务的骚扰。