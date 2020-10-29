江苏一高校开广场舞课名额被抢光

江苏镇江市高等专科学校开设“广场舞技能培训班”一事近日引起关注，有学生说，选课系统开放后，150个名额迅速被抢光。

据澎湃新闻报道，镇江高专体育部主任掌玉宏前天（27日）说，该课程是学校首次尝试，为期两天，主要针对校内护理和学前教育专业的大二、大三学生，学生通过后能获得0.5学分素质拓展分、1学分的选修课学分，学校还将为合格学生颁发二级社会体育指导员专项技能培训合格证书。

掌玉宏说，培训课程是由镇江市体育局与镇江市高等专科学校联合举办的，旨在培养更多的社会体育指导员，推动全民健身的发展。

所谓社会体育指导员，是指在竞技体育、学校体育、部队体育以外的群众性体育活动中从事技能传授、锻炼指导和组织管理工作的人员。

该校学前教育专业大二学生小琴（化名）说，参加广场舞技能培训不仅能加学分，而且在获得了二级体育指导员专项技能培训合格证书后可以申报二级社会体育指导员资格证书，为未来增加一个就业砝码。

该校体育部社会服务中心主任、本次课程授课老师之一的任淑慧说，不少同学在培训开始前对广场舞项目充满疑惑，“觉得广场舞就是老大妈们从事的项目，但在上课了解过广场舞后，同学们的热情都高涨”。

任淑慧透露，接下来将根据学校统筹安排，以社会指导员培训为目标，针对太极、跆拳道、瑜伽、体育舞蹈等项目，适时开展下一期培训活动。