调查指受访者料香港楼价全年跌5%至8%

花旗银行29日发布的一项调查显示，受访者预计香港楼价全年跌5%至8%，跌幅低过沙斯（SARS）时期的楼价实际跌幅10%至12%。

据中新社报道，花旗银行委托香港大学社会科学研究中心，在今年9月以随机抽样电话访问形式，访问超过500名香港市民，了解他们在疫情之下的置业意向。

结果显示，虽然今年第三季仍有相当比例的受访者认为目前置业时机差，但仍有约一成认为是置业好时机，比例为近9年的高位。

按调查结果作推算，第二季有接近50万人于受访前一个月内参观楼盘，是2013年以来最多，第三季数字虽回落至近40万人，但人数比去年同期仍高出五成多。

结果亦发现，疫情下置业兴趣增加的市民大多数仍在观望，期望楼价再跌两成才入市，而业主则仍维持信心，只有5%业主有兴趣现在出售物业。

受访者预期受疫情影响，年底楼价将比年初下跌5%，而疫情对楼价的打击最多8%，比“非典”时楼价实际跌幅10%至12%为轻。

花旗银行零售银行业务主管李贵庄分析说，调查结果反映楼市气氛随着疫情发展反复变化。香港市民在第二季开始重拾置业信心，至第三季疫情反弹而变得较为谨慎。特区政府去年放宽按揭成数，促成有大量潜在买家，当中有人认为疫情受控后，楼价或加速反弹。

她说，有为数不少的市民参观楼盘，反映累积的置业需求仍有待释放。