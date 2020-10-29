中国外交部：将用实际行动帮助其他发展中国家消除贫困

中国外交部发言人汪文斌今天表示，今年中国将实现现行标准下农村贫困人口全部脱贫，提前10年实现相关减贫可持续发展目标。中国的减贫实践证明，贫穷不是任何一个国家或民族的代名词，中国可以做到，我们相信其他发展中国家也能够做到。

根据澎湃新闻报道，在今天举行的外交部例行记者会上，有记者问，在冠病疫情肆虐全球之际，国际消除贫困工作面临严峻挑战，发展中国家返贫现象加剧。许多发展中国家希望能够分享中国的减贫经验。问中国在推进国际减贫事业中能够发挥怎样的作用？

汪文斌回答说，中华民族素来追求“四海之内无饥馑”。中方致力于为全球减贫事业贡献中国智慧，用实际行动帮助其他发展中国家实现消除贫困的目标。中方在非洲援建了24个农业技术示范中心，惠及50余万当地民众。根据世界银行报告，共建“一带一路”交通基础设施项目的顺利实施预计将帮助760万人摆脱极端贫困，3200万人摆脱中度贫困。

汪文斌具体说道，中国愿在相互尊重、平等互利的基础上同各国加强扶贫经验交流，包括：坚持从各自国情出发，制定科学减贫战略，形成责任明确、合力攻坚的脱贫体系；坚持聚焦发展，用发展这把“总钥匙”打开摆脱贫困的大门；坚持以人民为中心，扶贫与扶志、扶智相结合，变 “要我发展”为“我要发展”； 坚持精准务实、对症下药，以集约高效的投入收获最好的产出；坚持开放共赢，积极参与国际发展合作。

汪文斌强调，消除贫困是人类面临的共同挑战。中方将不折不扣落实中国国家主席习近平在第75届联合国大会一般性辩论上宣布的系列举措，为全球减贫和发展事业作出新的贡献。中国呼吁国际社会坚定维护多边主义，加强团结合作，在全球脱贫征程中不让任何一个国家掉队，为建设一个没有贫困、没有饥饿、共同发展的人类命运共同体而努力奋斗。