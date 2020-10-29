中共五中全会公报：到2035年关键核心技术要实现重大突破

今天发布的中共第十九届五中全会公报提出，到2035年中国要基本实现社会主义现代化，其中包括关键核心技术实现重大突破，进入创新型国家前列；在生态环境方面，提出要广泛形成绿色生产生活方式，碳排放达峰后稳中有降。

根据新华社报道，公报提到，当前和今后一个时期，中国发展处于重要战略机遇期，但机遇和挑战都有新变化。当今世界正经历百年未有之大变局，新一轮科技革命和产业变革深入发展，国际力量对比深刻调整，国际环境日趋复杂，不稳定性不确定性明显增加。

针对上述背景，公报提出，到2035年基本实现社会主义现代化远景目标，包括经济实力、科技实力、综合国力将大幅跃升，经济总量和城乡居民人均收入将再迈上新的大台阶。其中特别提到，关键核心技术实现重大突破，进入创新型国家前列。

美国近两年作出断供华为手机所需的高端芯片等一系列举措，使中国科技面临“卡脖子”的技术困境，严峻的外部环境迫使中国决策层不得不重视技术的本土化问题。中国国家主席习近平上个月到湖南考察时，再次强调“关键核心技术必须牢牢掌握在自己手里”。中国多地也因此掀起一场全民造“芯”运动，以解决“卡脖子”技术问题。

公报提出，2035年要实现的目标还包括，建成现代化经济体系，基本实现新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化；基本实现国家治理体系和治理能力现代化，使人民平等参与，基本建成法治社会以及推动国家文化软实力显著增强。

公报也强调，要广泛形成绿色生产生活方式，碳排放达峰后稳中有降，生态环境根本好转，2035年基本实现美丽中国的建设目标。

习近平上月在联合国大会上承诺，中国将提高国家自主贡献力度，力争在2030年前达到碳排放峰值，努力争取2060年前实现碳中和。中国生态环境部本周指出，中国将在“十四五”（2021至2025年）期间全面加强应对气候变化工作，形成倒逼机制，推动经济结构转型。

