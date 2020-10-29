中共五中全会公报：“双循环”被列为“十四五”发展目标

中共五中全会今天闭幕，正式通过“十四五规划”及“2035年远景目标”，“双循环”被列为发展目标。



综合新华社和路透社报道，会议公报强调，要坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线及改革创新为根本动力，加快建设现代化经济体系，“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。”



公报还提到，要形成强大国内市场，构建新发展格局，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，“要畅通国内大循环，促进国内国际双循环，全面促进消费，拓展投资空间。”



中共中央政治局常务委员会今年5月召开会议时首次提出构建国内国际双循环相互促进的新发展格局。



中国国家主席习近平同月在出席一个活动分析国内国际形势时，强调“要把满足国内需求作为发展的出发点和落脚点，逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”。随后习近平在中央和地方会议上也多次提及“双循环”发展。