五中全会研判：国际力量对比深刻调整，和平与发展仍是时代主题

中共十九届五中全会昨天在北京闭幕，根据官方发布的公报，全会认为，中国发展仍然处于重要战略机遇期，但机遇和挑战都有新的发展变化，新一轮科技革命和产业变革深入发展，国际力量对比深刻调整。

自从美中贸易战开打以来，中美竞赛与中美关系螺旋式下滑，在国际上备受关注。十九届五中全年会公报中就有几段文字，以不点名的方式描述中美力量变化，中国发展面对的挑战，以及中国“保持战略定力”的应对之策。

中国官方今天傍晚发布的五中全会公报透露，全会深入分析了中国发展环境面临的深刻复杂变化，认为当前和今后一个时期，中国发展仍然处于重要战略机遇期，但机遇和挑战都有新的发展变化。当今世界正经历百年未有之大变局，新一轮科技革命和产业变革深入发展，国际力量对比深刻调整，和平与发展仍然是时代主题，人类命运共同体理念深入人心，同时国际环境日趋复杂，不稳定性不确定性明显增加。

全会认为，中国已转向高质量发展阶段，制度优势显著，治理效能提升，经济长期向好，物质基础雄厚，人力资源丰富，市场空间广阔，发展韧性强劲，社会大局稳定，继续发展具有多方面优势和条件，同时我国发展不平衡不充分问题仍然突出，重点领域关键环节改革任务仍然艰巨，创新能力不适应高质量发展要求，农业基础还不稳固，城乡区域发展和收入分配差距较大，生态环保任重道远，民生保障存在短板，社会治理还有弱项。

全会要求，全党要统筹中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局，“深刻认识我国社会主要矛盾变化带来的新特征新要求，深刻认识错综复杂的国际环境带来的新矛盾新挑战，增强机遇意识和风险意识，立足社会主义初级阶段基本国情，保持战略定力，办好自己的事，认识和把握发展规律，发扬斗争精神，树立底线思维，准确识变、科学应变、主动求变，善于在危机中育先机、于变局中开新局，抓住机遇，应对挑战，趋利避害，奋勇前进。”