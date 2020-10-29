中共五中全会公报：推进两岸和平发展和祖国统一

中共十九届五中全会发布公报说，全会强调要保持香港、澳门长期繁荣稳定，推进两岸关系和平发展和祖国统一。

据新华社报道，全会听取和讨论了中共总书记习近平受中央政治局委托作的工作报告，审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》。

全会高度评价，在“十三五”时期决胜全面建成小康社会取得“决定性成就”，同时深入分析中国发展环境面临的深刻复杂变化。全会认为，国际力量对比深刻调整，和平与发展仍然是时代主题，要保持战略定力，办好自己的事，“在危机中育先机、于变局中开新局，抓住机遇，应对挑战，趋利避害，奋勇前进。”

全会提出，到2035年基本实现社会主义现代化远景目标，包括关键核心技术实现重大突破，进入创新型国家前列。

全会也提出，要加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一，确保2027年实现建军百年奋斗目标；要提高国防和军队现代化质量效益，促进国防实力和经济实力同步提升，构建一体化国家战略体系和能力。

全会强调，实现“十四五”规划和2035年远景目标，必须“坚持党的全面领导”，要加强党中央集中统一领导，要保持香港、澳门长期繁荣稳定，推进两岸关系和平发展和祖国统一；高举和平、发展、合作、共赢旗帜，积极营造良好外部环境，推动构建新型国际关系和人类命运共同体。