港打工仔平均加薪1.4% 明年失业率或见双位数

香港人力资源管理学会于今年1至9月进行薪酬趋势调查，结果发现香港雇员今年平均加薪幅度1.4%，料未来数月的失业率会较沙斯（SARS）时更高，更或会出现双位数。

据星岛日报报道，香港人力资源管理学会在今年头9个月进行薪酬趋势调查，时间横跨疫情爆发前至上月，调查访问了92家来自15种行业的机构，涵盖全职雇员人数合共逾12万7000人，了解雇主在对雇员薪酬、花红发放及福利的变动情况和趋势调查。

调查发现，香港雇员今年平均加薪幅度1.4%，为10年新低，较去年的3.6%显著下跌。扣除通胀后，雇员实质平均基本薪金仅升0.5%，另有近54%雇员被冻薪。人力资源管理学会副会长孔于人解释，不少受访机构加薪或发放花红时期为今年初时期，当时未太受疫情影响，所以仍有加薪，不过数据或有滞后。

明年情况就不太乐观。学会指出，89家提供数据的机构当中，63%仍未决定明年做法，只有29%表示将会加薪，8%预期会冻薪。而预期明年1至4月会加薪的机构料平均加薪幅度为1.7%.

今年不同公司规模的加薪亦有不同，500人以下的小型公司，今年加薪幅度最高达1.8%。而今年高级雇员的基本薪金调整幅度亦最高，达2%。今年加薪幅度最高的行业为银行、制造业及物业发展或管理，升幅介乎2.1%至2.2%。

今年获发放固定花红的受访机构中，近45%表示花红平均为1.01个月基本薪金。而获非固定花红的受访机构中，近95%的平均花红金额为1.77个月基本薪金。

孔于人指，六成受访机构申请保就业计划，相信有助他们应对财务压力，但之后要看行业和机构的应变能力。

今年7月至9月的失业率为6.4%，为10多年来新高，而沙斯时期的失业率最高曾到8.7%。他预计，相信未来数月失业率不会低，相信会比沙斯时更高，或会超过10%，达到双位数。