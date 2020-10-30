国泰工会拟申请机场集会

对于香港国泰航空大幅裁员，国泰空中服务员工会主席王思敏指出，现在的形势对员工不利，工会已向警方申请下月4日在国泰城或东涌港铁站外举行集会，昨日（29日）与警方会面商讨及向机管局查询集会举行的事情。

据星岛日报报道，王思敏说，预计未来一至两日会收到警方的回覆。知道举行集会难度高，但会尽一切所能向资方表达意见。劳工处指，处方共收到700多宗有关雇佣权益的查询，并正努力尝试为劳资双方安排调停会议。

工会内务副主席孙德妍透露，在警方的会面中知道受限于目前的限聚令以及国泰城集会同样受机场禁制令影响，故需要等待机管局未来一至两日的回覆可否举行。工会昨日亦与国泰机师工会会面，得悉双方在数项事项上有共识，包括要求新合约应该是短期合约，以及延长考虑签新约时限等，并考虑未来联合工业行动的可能性。工会亦期望未来可与政府官员会面，以及相约劳资及劳工处三方会谈。

王思敏昨早在电台指出，现在形势对员工不利，工会重申要求公司延迟签约期限，以及将新合约改为短期合约。她又指，随着保就业计划将于下月结束，担心这次事件将开先例，其他企业会跟随国泰的做法。

国泰航空大幅裁员，要求现职员工在下月4日前，签署设底薪上限及减薪的新合约，否则当解雇处理。