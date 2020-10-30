加国法官支持孟晚舟部分说法但未驳回引渡案

加拿大法官拒绝了加拿大总检察长提出华为首席财务官孟晚舟部分论据不纳入引渡案的请求，但也同意孟晚舟的论据不足以立即驳回引渡案。

综合路透社、法新社和彭博社报道，副首席大法官霍姆斯（Heather Holmes）在前天（28日）的裁决中写道，孟晚舟声称美国向加拿大提出正式引渡请求时，歪曲了涉嫌欺诈证据，这一说法具有真实可能性（air of reality）。

霍姆斯认为，一些证据实际上具有挑战美国引渡请求可靠性的能力。

霍姆斯裁定，孟晚舟可以提出其他证据，以证明美国的引渡请求存在严重缺陷因而不被接受。

华为加拿大分公司在发给路透社的声明中说，这项裁决是一场“实质性的胜利”。

孟晚舟的代表律师前天在法庭上指责一名加拿大警员在关于是否将孟晚舟引渡到美国的审讯中，给予“不诚实”的答复。

这项指控针对加拿大皇家骑警警官文斯顿·叶（音译，Winston Yep）就孟晚舟前年12月在温哥华机场时，为何他拖延逮捕行动所提供的证词。

一名加拿大边防官当天也告诉加拿大法庭，在警方前年逮捕中国科技巨头华为首席财务官孟晚舟前，他曾对于拦住孟晚舟，并于孟晚舟进行面谈有疑虑。

柯克兰（Scott Kirkland）是在温哥华机场拦住孟晚舟的加拿大边境服务局官员之一。柯克兰在庭上称，他担心他们的盘问行动会被认为是拖延正当程序。

柯克兰和其他官员在得知孟晚舟是备受外界关注、美国也发出通缉令的人物后，意识到这将会是一件大事。柯克兰辩称，他建议加拿大边境服务局跳过面谈程序，直接确定孟晚舟的身份并将孟晚舟交给皇家骑警。

美国以违反美国对伊朗实施的制裁令有关的欺诈指控为由，向孟晚舟发出通缉令。孟晚舟引渡案定于明年4月结束。