苹果第四财季在华营收锐减29%

苹果公布的季度业绩超出了预期，但是作为苹果最重要的市场之一，大中华区营收下降29%至79亿美元（107.98亿新元），为数年来最低。

据彭博社报道，苹果周四公布，第四财季营收达647亿美元，创下同期最高纪录，因Mac电脑及服务部门的销售创纪录，弥补了iPhone 12发布延迟的影响。

新款iPhone通常在9月发布，会提振苹果第四财季的业绩。然而今年，iPhone 12和iPhone 12 Pro上周才开始发售，iPhone 12 mini和iPhone 12 Pro Max将于下周开放预订。因消费者对新款手机抱有预期，iPhone销售下降21%。

iPhone营收为264亿美元。华尔街预期为271亿美元。iPad营收68亿美元，超过61亿美元的预期，Mac营收90亿美元，优于80亿美元的预期。

包括App Store、Apple Music和iCloud在内的服务项目营收为145亿美元，高于上年同期的125亿美元，也优于华尔街139亿美元的预期。苹果本财季推出Apple One订阅捆绑和新的Fitness+服务，可能在这个季度进一步提振这块业务的表现。

苹果可穿戴设备、家用和其它产品类别是增长最快的部门之一，实现79亿美元营收，超出华尔街74亿美元的预测。

苹果CEO库克（Tim Cook）说，市场对5G iPhone系列和其它新设备的反应“非常积极”。他说：“在Mac和服务部门创纪录的业绩带动下，9月季度创了纪录，为苹果这个充满创新的财年在逆境中画上句号。”

但是作为苹果最重要的市场之一，大中华区营收下降29%至79亿美元，为数年来最低。

由于疫情的持续影响，这家全球最大科技公司再次未发布财测。假日季通常是苹果最重要的季度。今年这个季度发布了iPhone 12系列、新iPad Air、更便宜的HomePod及配备苹果处理器的Mac。

人们在疫情中被迫居家办公和学习，刺激了对苹果设备的需求。但同时，公司全球供应链也遭受疫情冲击。