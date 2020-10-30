字节跳动启用独立品牌“大力教育” 称准备好三年不盈利

字节跳动宣布启用全新教育品牌“大力教育”并表示提出过“三年不盈利”，并且可能会更长时间不盈利。

据《新京报》报道，对于2018年开始尝试、2019年全面进军教育，字节跳动的教育业务为什么还没出成绩的问题，大力教育CEO陈林10月29日回应称，教育这个事情需要看长期，很多工作不是做了马上出效果，不希望做得太激进。

对于教育业务的盈利问题，陈林表示，曾提出过“三年不盈利”，并且可能会更长时间不盈利。

当日，大力教育还推出了首款教育智能硬件产品“大力智能作业灯”。这款作业灯配备了AI摄像头，借助人工智能及相关技术，推出智能指尖查词、智能英语跟读、智能计算题讲解等诸多功能，来帮助解决孩子的作业问题。

据悉，家长可以使用“大力爱辅导”APP，孩子的作业计划和完成进度都可以实时同步，家长远程也能掌握作业情况。另一方面，这款灯还配备了智能双摄，家长不仅可以远程看到孩子书桌，也能通过实时通讯功能，和孩子视频连线通话，了解孩子的学习状态。

目前，大力智能作业灯已经在各大电商平台上架销售，基础款零售价799元（人民币，下同，162.57新元）。

未来大力教育会首先关注家庭场景，把家庭做到足够的渗透之后，把孩子与孩子的连接也做好。希望构建一个巨大的在线教室，书桌分布在每个人家里面。同时，在需要人提供专门服务时，把问题交给老师。

大力教育品牌发布后，作为字节跳动旗下首个公开发布的业务独立品牌，大力教育承接字节跳动所有教育产品及业务。字节跳动高级副总裁、原教育业务负责人陈林出任大力教育CEO。

对于字节跳动的教育业务，兴业证券曾发布研报评价称，“就目前结果来看，字节跳动在教育领域过去的投资与收购并没有发挥预想中的价值，或者说，至少没有获得相关赛道的优势地位。”

面对在线教育领域几近白热化的竞争，陈林认为，创新的空间很大。“但是我觉得也要提速，提速不是定一个更激进目标，而是要给团队建设提速，比如希望团队招到最高配的人才，人才密度一定要提升。”