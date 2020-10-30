澳洲智库：中俄是利用网络手段干预他国选举最多的国家

澳大利亚战略政策研究所（ASPI）周三10月28日）发布的报告指出，俄罗斯和中国是利用网络手段干预美国、欧洲和其他国家选举和公投最多的国家。中、俄等国通过“网络化外国干预”（cyber-enabled foreign interference），试图影响选民及其在选举中的投票率，操纵信息环境，削弱公众对民主进程的信任。

据美国之音报道，该智库发现，在2010年1月至2020年10月期间，有41次选举和7次公投受到外国干预，自2017年以来此类活动显著增加。俄罗斯是参与网络干预最多的国家，其次是中国。报告还说，俄罗斯、中国，以及朝鲜和伊朗均试图通过不同的网络化外国干预策略来干预2020年的美国大选。

所谓的“网络化外国干预”包括两种攻击，即“利用各种网络操作（cyber operations），如拒绝服务（DoS）攻击和网络钓鱼攻击，来破坏投票基础设施，并把电子和在线投票作为目标”，以及通过网络信息运作（online information operations）, 扭曲选举中的政治情绪，改变信息环境，以取得战略或地缘政治结果。网络信息运作往往是直接针对选民的。

报告写道：“电子和在线投票、选民表和选民登记系统常常是网络化外国干预的主要目标。重要的是要认识到公众对选举制度、民主程序和信息环境的信任程度正受到威胁。”

欧盟委员会官方的民调机构 “欧洲晴雨表”（Eurobarometer）2018年关于民主和选举的调查发现，68%的受访者担心电子投票可能存在欺诈或网络攻击，61%的受访者担心“选举被网络攻击操纵”。美国皮尤研究中心进行的一项类似调查也发现，有61%的人认为网络攻击可能在未来被用于干预他们国家的选举。

报告提到，中国在过去10年中攻击了七个国家和地区的10次选举，台湾一直是中国大陆的主要目标。报告还说，在过去三年里，中国大陆已将其努力扩展到印太地区，包括美国。

报告还提到，中国此前的做法似乎与俄罗斯的做法不同，中国试图转移负面影响，塑造外国的看法，以巩固其合法性，而俄罗斯则试图破坏信息环境的稳定，扰乱社会，削弱目标。但最近，中国似乎也在从俄罗斯抄作业。

前联邦调查局特工瓦茨（Clint Watts）曾在接受哥伦比亚广播公司新闻节目（CBS News）采访时说，中国大陆最近在台湾进行了一场非常俄罗斯式的选举干预，中国大陆在澳大利亚也是这样做的，“在环太平洋地区，他们看起来更像俄罗斯，但相对于美国，他们不像”。

美国智库企业研究所高级研究员扎克·库珀（Zack Cooper）对美国之音说：“中国知道它的一些行动可能会影响美国的选举，但是它还没有像俄罗斯和伊朗那样进行积极的干涉。”

澳大利亚战略政策研究所提到，在回应有关干预选举的指控时，这些国家往往会予以否认，然后指出这些指控是出于政治动机从而转移话题。

报告说：“中国试图通过威胁外交关系来威慑未来的指控，针对有关中国是澳大利亚议会网络攻击的幕后黑手的指控，中国发出警告说这些‘不负责任’和‘毫无根据’的指控可能会对中澳关系产生负面影响。”