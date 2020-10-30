中国投资者预计美国大选后中美对抗持续进行

在美国选民为下周总统大选做准备之际，中国投资者已经对大选结果有了自己的判断：美中这世界前两大经济体将持续脱钩。

据彭博社今天（30日）报道，基金经理认为，若民主党候选人拜登获胜，白宫反华言论可能会减弱，但华盛顿两党均视中国为战略对手的状况不会改变。

报道称，不论选举结果如何，基金经理那里已经形成两派观点：一方坚持当前策略，另一方正削减对潜在股票波动的风险敞口。

华泰柏瑞基金经理何琦说，无论谁当选，他都将继续避开电信、半导体及任何可能受中美关系恶化冲击的板块。

鉴于民调在预测2016年大选结果方面表现欠佳，北京志开投资管理有限公司的基金经理刘威预计未来会有更多动荡和不确定性，已将A股敞口降低约20个百分点，以缓冲美国大选冲击市场的影响。

有些人认为，如果选举结果显示两人票数接近，更迫在眉睫的可能性将是市场动荡。 安澜资本执行董事陈达觉得，如果特朗普因为落后一点点而输掉大选，风险将是最大的，他在这种情况下可能不会和平移交权力。

对于拜登获胜对中国科技股的影响，观点各有不同。北京Windsor Capital Management Co.研究部副主管熊奇（音译，Xiong Qi）认为，拜登可能提高税收，从而对美国科技股造成压力，中国科技股也将感受到压力。

上海独立经济学家谢国忠则认为，拜登获胜，将使中国科技和出口股获益。