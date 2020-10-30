台媒：查扣大陆抽砂船成本高 台执法单位吃不消

台湾媒体报道，对于中国大陆抽砂船在台湾海域抽砂一事，台湾执行查扣船只的成本造成相关单位的极大负担。以澎湖地检署去年查扣的两艘抽砂船和运砂船为例，光是保养费与停泊费就上百万元（新台币，下同，约4.77万新元），连江地检署也遇到类似问题，若拍卖流标，这些钱都拿不回来。

据《自由时报》报道，该媒体举例说，中国大陆抽砂船“丰溢9969”与运砂船“长鑫三36”去年在台湾领海采砂石，澎检将该行为视为犯罪，依违反“专属经济海域及大陆礁层法”逮人扣船，船员均判刑六月以下，得易科罚金，在中国大陆的船东缴完钱后，人就回中国大陆，未上诉。

但查扣的两船高达数千吨，澎湖没有一处码头愿意供停，澎检只好请海巡把船开到外海定锚停放，只是长近两百公尺的船身犹如一堵墙，造成周遭船只航行危险，且船有可能被人开走，需派人巡逻，而且船没开会生锈受损，还得定时加油发动，每次的油料费用高达40万元，让相关单位吃不消，最后改移至高雄兴达港，但是停泊费也是一大支出，零零总总保管费用加起来逾百万元。

该两艘船前经澎检拍卖两次，因设立限制中资介入条款，台湾人又兴趣缺缺，以至于乏人问津，若第三拍仍流标，这笔钱将沦为呆帐，由纳税人吸收。

台湾马祖现则查扣一艘中国大陆抽砂船，停在港口，由于还在侦办期间，法院尚未宣告没收，负责保管的连江地检署除担心它受损，还担心它撞坏码头，深怕一出事就赔上整个地检署的经费，压力不小。

台大法律系教授林钰雄分析说，拖一次抽、运砂船回来，单单查扣这两艘船的停泊地、港口停泊费、维护加油费，就可以吃掉一个小地检署（澎湖、马祖）一年的业务费。更别提各单位相互推诿，其间的行政协调工作，就可以整死人，等于是变相惩罚想做事、敢做事的地检和海巡。

林钰雄直言，司法有钱砸几亿大内宣，但在打击及没收中国大陆违法抽运砂船部分，却连维护费都缴不出来，维护台湾不应只靠打嘴炮。长远之计是，船拖回来后由必须由专责机构全程处理，例如：学习英国设立资产没收局，并从拍卖、没收所得中提拨部分经费，来维持制度及机构运作。