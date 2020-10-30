借内地东风出口激增 香港经济显初步复苏迹象

经过多个经济指标一年多的疲软之后，香港本周经济数据显示，9月份这个亚洲金融中心的出口创近两年来最大增幅，得益于对内地出口增长了17％。

据彭博社报道，随着上个月第三波病毒感染消退，这将是自去年反政府抗议活动开始之前该指标首次上升。经济一直处于自1997年至1998年包括香港回归和亚洲金融危机等一系列事件的动荡期以来最长的衰退时期。

不过，经济学家认为复苏仍处在初期，香港将需要更强劲的商业和旅游业以维持经济增长的恢复。预计香港经济将同比连续第五个季度下降。

牛津经济研究院驻香港的高级经济学家吴汤米（Tommy Wu，音译）说：“香港需要向中国内地重新开放边境，这样才能从内地的迅速复苏中受益。”

百达财富管理高级亚洲经济学家陈栋（Dong Chen，音译）分析说，香港加入新加坡和韩国等亚洲其他经济体的行列，这些经济体都开始从数月的抗疫措施中恢复过来。取消与内地的边境限制将使许多行业受益，例如贸易和金融业，这将是遏制疫情的同时政府最紧迫的任务，“开放边界需要是政府优先考虑的事项。”

香港特首林郑月娥在记者会上称，香港和新加坡已宣布计划在两个城市间创建旅行泡泡，目标是在下个月启动。两个城市的居民将被互相免除强制隔离，取而代之的是冠病检测。该协议将加入地区其他一些市场的行列，放宽旅行限制。

香港财政司司长陈茂波在10月25日的博客文章中说，如果香港和中国内地之间的人员和商业流动得到安全恢复，即使全球经济仍然受限，香港也可以“显著恢复生机”。