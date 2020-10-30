消息人士：蚂蚁集团缩减对海外伙伴的支持 反思全球策略

知情人士透露，中国蚂蚁集团一直在削减对其投资的许多海外电子钱包公司的资金和人员支持，收敛成为全球支付领导者的野心。

据路透社报道，这家金融科技巨头是阿里巴巴的关联企业，其战略转变是在2019年底发生的，由高管变动和优先事项的调整所引发，当时该公司计划进行首次公开发行(IPO)并应对国内的监管挑战。

据在九个为蚂蚁工作或曾经工作过的十几位高管透露，该公司每年曾花费数亿美元用于补贴提供数字支付等金融服务的海外电子钱包公司的用户增长，如今这些支出已经大量削减，而且海外的蚂蚁员工也正在撤回。

由于保密协议，上述人士全部拒绝具名。

上述消息人士称，今年蚂蚁集团还悄悄地叫停了一项雄心勃勃的计划，即基于与蚂蚁投资的所有电子钱包关联的二维码体系，打造一家全球支付平台，尽管蚂蚁在整个2019年都在为实现这一目标而努力。

他们透露，这一支付网将可以使电子钱包在蚂蚁合作伙伴覆盖的其他国家本土市场以外使用。同时，还有望把蚂蚁打造成一家全球支付领军者。

蚂蚁在一份声明中称，其“一直并继续致力于与包括电子钱包运营商在内的全球合作伙伴共同努力，以使金融服务对消费者和小企业更具普惠性。”

蚂蚁集团已就电子钱包服务投资十多家金融科技公司，最初是在2015年向印度Paytm投资5亿多美元。这些投资主要集中在亚洲，包括马来西亚的Mynt、印尼的DANA以及巴基斯坦的EasyPaisa。电子钱包服务允许消费者存入资金并进行数字支付，甚至无需拥有银行账户。

Paytm、德纳(Dana)和EasyPaisa没有回应蚂蚁集团的策略改变。Mynt没有评论该公司与蚂蚁集团的详细关系，但称蚂蚁集团是该公司的承诺股东。

可以肯定的是，蚂蚁集团将继续在海外投资。根据该公司在沪港两地上市的招股说明书，公司计划筹集至少344亿美元（469.36亿新元），并将十分之一的筹资用于跨境扩张。

蚂蚁集团还曾在5月宣布，准备向缅甸电子钱包公司Wave Money投资7350万美元，并已在新加坡申请了数字批发银行牌照。但消息人士称，蚂蚁集团不太可能对海外电子钱包公司进行进一步的激进投资。

一位熟悉蚂蚁集团想法的人士说，目前的计划是为海外电子钱包公司提供初步支持，然后他们得靠自己取得成功。