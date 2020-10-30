华南海鲜市场疫情源自进口海产品？专家：不排除冷链传入可能

北京新发地等在过去几个月发生的几个冠病疫情由海产品引起，引发外界最初出现的华南海鲜市场疫情是不是由进口海产品引起的猜测。有专家不排除冷链传入的可能性，但目前缺乏足够证据支撑这一说法。

据中国《环球时报》昨天（29日）报道，中国疾病预防控制中心流行病学首席专家吴尊友说：“由于北京新发地、大连和青岛这几起疫情都是由海产品引起，那么使我们想到了最早在武汉发生的那些疫情也是在华南海鲜市场，是不是也是由于进口海产品引起，这个也给我们一个提示，使我们有一个新的思路、新的技术方向。”

清华大学、北京市疾病预防控制中心、中国医学科学院病原生物学研究所、北京大学、中国科学院北京基因组研究所的研究人员23日在期刊《国家科学评论》上在线发表研究论文。论文通过对2020年6月北京疫情相关病例、环境与食品等样品的核酸测序和病毒基因组序列分析，结合全面的流行病学调查和大数据分析，揭示了该疫情可能源于冷链食品污染，提出冷链运输可能是冠病传播的新途径。

一些相关领域专家注意到，冷链运输下的物品，尤其是进口海产品可以传播冠病病毒，这或许为武汉华南海鲜市场的病毒溯源提出一种新的研究方向。

作为华中地区最大的水产批发市场，华南海鲜市场有大量通过冷链运输的进口产品。武汉大学医学部基础医学院病毒研究所教授杨占秋认为，如果华南海鲜市场曾有进口海产品交易，冠病病毒通过冷链运输的产品传入是存在可能性的。

报道称，华南海鲜市场曾有多家卖进口生鲜的商铺，出售包括帝王蟹、北极贝等海产品以及来自巴西、德国的需要冷链运送的肉类产品。

中国疾控中心生物安全首席专家武桂珍提到，“过去我们在做病毒溯源时一直在寻找中间宿主，现在或许是时候重新审视一下，病毒到底是不是来自野生动物。”

武桂珍也说：“疫情在北京反弹，也是在批发市场集中暴发，但不同于武汉华南海鲜市场，北京出现野生动物导致疫情的可能性很小。这就留给我们一个很重要的提示：是不是有可能源头就是一个感染者或被污染的食品，而海鲜市场的环境造就了快速传播的机会。”

不过，目前相关猜想依然缺乏足够的证据支持形成一条明确的感染链。杨占秋提到，如果将源头锁定在冷链运输的进口产品上，就需要回答产品怎么被病毒污染、源头在哪的核心问题。一种可能是，中国境外涉及冷链运输环节的相关人员已经感染冠病病毒，在工作时将病毒传播到海鲜等产品上。另一种可能是，进口的动物产品本身就感染了冠病病毒。

“此前病毒溯源的重点在野生动物身上，如蝙蝠，但没有集中关注鱼类、猪、牛、羊等传播新冠病毒的可能性。”杨占秋说，根据过去对冠状病毒的认知，这些动物感染的病毒不会传染人，但冠病病毒可能推翻这些结论，“不过上述猜测目前均没有足够的证据支撑。”