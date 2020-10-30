台户政系统被指设计师中有大陆人

台湾民进党立委刘世芳昨日（29日）在立法院司法法制委员会指，台湾的户政系统程式原始设计师疑是上海人，要求内政部检视原始招标文件。身兼资安长的台湾内政部次长邱昌岳表示，这是他第一次听到，如果原始设计师是中国人，绝对要从源头处理，不只是系统更改问题而已，要打掉重做。

据《自由时报》报道，台湾内政部进一步说明，系统建置合约明确规范参与团队成员不可为大陆身份，另规范厂商需函报团队成员名单，且有异动亦须函报审查同意。经审查尚查没有持中国大陆身份的成员。不过，为求慎重，将会同国安局、调查局等单位，展开深入调查作业。

承办户政系统的资拓宏宇昨发布声明指出，相关指控子虚乌有、纯属谬误。参与开发户政系统人员，皆经过履历资料审查及面谈确认，绝对无上海人或任何中国大陆人，公司愿接受国安、调查单位或内政部执行确认调查。

刘世芳受访时说，2014年国安局送到立法院报告指出，资拓宏宇将软体程式外包给中国大陆的网路公司，且资拓宏宇设有上海、平潭分公司，接了很多台湾与中国大陆案件，在台湾前总统马英九执政时代，几乎是“包山包海”，当时曾引起蓝绿立委质疑。内政部应检视当初标案是否有安全条款，如程式设计者有中国大陆背景，可终止合约。

台湾的户政系统过去4个月发生五次当机。

刘世芳质询时质疑，资拓宏宇虽现是中华电信子公司，但当年标下户政系统时是民间公司。过去就有蓝绿立委关切资拓宏宇背后是否有港资或中资，户政系统不要以为是单纯当机，恐是资安漏洞，而且之前也有传闻户政资料被外流。

邱昌岳则指出，系统频当机是因服务元件、程式设计不当，内政部会进行软体、承揽公司背景、维修重要人员、软体、委外厂商管理维护等面向调查，采取必要措施。