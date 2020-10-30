中国超三亿人有睡眠障碍 市场规模将达四千多亿人民币

数据显示，目前全中国有超3亿人存在睡眠障碍，今年中国睡眠产业市场规模将超4000亿元（人民币，下同，815.58亿新元）。

据中国央视财经报道，中国有超3亿人存在睡眠障碍，其中四分之三在晚上11时以后入睡，三分之一要熬到凌晨1时以后入睡。今年上半年，疫情导致的长时间居家，更加剧了这一状况，调查显示，虽然大部分人睡眠时间多了，但人们的睡眠时间整体延迟了两到三小时，对睡眠问题的搜索量也增长了43%。

越来越多的失眠群体也拉动了助眠类产品的消费，除了眼罩、隔音耳塞、枕头等传统睡眠类产品以外，助眠喷雾、香薰灯等科技类产品，也出现在一些消费者的购买清单里。有数据显示，预计今年，中国睡眠产业的市场规模将达到4000多亿元，2030年将突破万亿元。

天猫医药数据显示，今年1到9月份，褪黑素的销量同比增长了57%。此外，围绕“睡眠经济”的传统产品销量，在今年也表现不俗。随着疫情加速大件家居用品的电商化，与往年相比，床垫类等睡眠产品今年在线上也呈现了“爆发”态势。

京东零售线下品牌家具部总监王宁宁介绍，9月1日至10月8日，整个床垫类的产品销售同比增长大概80%，在5000元甚至6000元以上的价位产品，销售同比增长会比较高，是往年的六倍左右。智能床垫产品表现是比较好的，同比超过200%。

中国首都医科大学附属北京朝阳医院睡眠呼吸中心主任郭兮恒说，过去睡眠障碍一般是中老年人的高发病，如今，却有着年轻化的趋势。年轻人睡眠极度不规律，是导致睡眠障碍的主要原因，比如手机使用占用了大量的睡眠时间，在医学上叫睡眠剥夺。

数据显示，在睡眠时长低于六小时的青少年儿童中，13岁到17岁的孩子占比高达89.5%。不少年轻患者，都陷入了“越睡不着，越想上网搜索相应的解决办法”的怪圈。

阿里健康数据显示，仅在今年9月，和“失眠”一词相关的淘宝搜索量就同比增加50%，其中“95后”搜索量占比32%。专家指出，睡眠出了问题，还是要到正规医院求助医生。

而对于目前市面上的助眠产品，专家认为，整个产业的发展还比较初级，不少产品只是在与睡眠做简单的叠加，缺乏严谨的科学调研和实验。

中国睡眠研究会副理事长高雪梅说，应该建立相应的实验室去采集跟睡眠相关的数据，在各种睡眠的生理参数上进行采集，改进自己的产品，这是发展的一种方向。

