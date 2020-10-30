宁吉喆：疫情下中国经济创新成效不断显现

中国经济发展在冠病疫情下体现出新业态逆势成长，稳定经济基本盘与社会大局等六大特点，接下来将注重畅通经济循环，推动中国经济高质量发展。

中国国家发展和改革委员会党组成员、副主任，国家统计局党组书记、局长宁吉喆介绍今天（30日）上午在中共十九届五中全会的新闻发布会上介绍了中国在疫情防控下经济发展的六个特点。

宁吉喆指出，中国及时控制冠病疫情，创造了发展的正常环境，动态优化疫情防控的策略举措，“用三个月左右的时间取得了武汉保卫战，湖北保卫战的决定性成果，进而又接连打了几场局部地区聚集性疫情的歼灭战”，并且狠抓外防输入内防反弹，在全国范围内恢复了经济社会的正常秩序使发展成为可能。

其次，中国迅速组织复工复产，推动了产业稳步复苏。短期内都推出了八个方面，90多项复产的政策措施，打通了卡点、难点和堵点，保持了产业链供应链的稳定运行。

第三，中国政府也果断出台规模性政策，激发了市场主体的活力。新增减税降费，发行抗疫特别国债，提高财政赤字率，增加地方政府专项债券规模，大幅压缩非急需非刚性支出，运用降准降息再贷款，推迟还贷，普惠金融银行让利等手段，运用直达机制的工具，宏观经济和助企纾困的政策有力有效，促进了上亿市场主体的生存发展。

宁吉喆强调，中国优先稳就业，保民生，稳定了经济社会。把稳就业、保民生、保就业放在政策的首位，积极应对疫情汛情对民生带来的影响，着力加强农业生产，强力推进脱贫攻坚，持续提升公共服务水平，保障了14亿人民的基本生活，稳定了经济基本盘，也稳定了社会大局。

第五，中国经济在疫情中持续发展新动能，推进的新业态新模式，逆势成长，应对于创业创新的成效不断显现。以互联网为经济为代表的新业态发挥了重要作用。电商购物、快递配送、在线办公、网络教育、远程医疗，供需两旺，新基建、新消费快速发展。

宁吉喆最后指出，中国坚定深化改革开放，调动了国内外生产要素，不断加快放管服改革，优化营商环境，放宽市场准入，扩大对外开放，达到了稳预期、稳投资、稳外贸、稳外资的效果。

前三季度中国固定资产投资和同比增长百分之0.8。进出口总额同比增长0.7%，实际利用外资同比增长5.2%，均实现了正增长。进入中国市场的国外资金持续增加。

宁吉喆坦承，疫情的影响下，也遇到了农民工就业，食品价格一度上升的问题。但指出经过采取抗疫发展和改革开放的举措，“这些问题已经得到了有效的缓解”。

他透露，前三季度中国城镇新增就业100万人的全年目标任务，已基本完成，并指出中国真正调查失业率从年初的6.2%降到了9月的5.4%，居民消费价格的涨幅平均为百分之3.3，其中9月份以及当月又回落到1.7%，猪肉等食品保供稳价也见到了成效。

宁吉喆说，接下来将坚持常态化疫情防控不放松，更加注重稳政策稳预期，更加注重畅通经济循环，好完善宏观调控跨周期设计和调节，把握好调控的方向重点力度和节奏，把合理增长与增加就业更好地结合起来，推动经济高质量发展。