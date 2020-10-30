【视频】中国游客去东南亚赌博被绑架 惨遭残酷虐待

中国官方披露一起跨国绑架案案情，多名中国人去东南亚赌博时被绑架，并遭到残酷虐待。

据中共中央政法委微信公众号“长安剑”报道，重庆政府新闻办发布28日消息称，在公安部统一指挥下，重庆警方联合东南亚某国警方，侦破特大跨境赌博衍生绑架勒索案，捣毁犯罪集团两个，打掉境内外非法窝点五处。

此案受害者前后多达290余人，遍及全国29省市区，涉案资金达7000余万元（人民币，约1427.4万新元）。重庆警方57个抓捕组同时行动，抓捕犯罪成员121人，在国外现场解救七名受害者。

据警方介绍，该犯罪团伙通过境外“洗码客”和“中介”、寻觅赌客，以提供赌博筹码为诱饵将赌客诱骗至东南亚某国一赌场。

在赌博的过程中，犯罪团伙会安排专人全程监控输赢情况，监督受害者把所有的借款全部输掉。

当受害人欠下所谓高额赌债之后，对方就会将其非法拘禁起来，甚至将受害人遭受虐待的视频发给国内家属，逼其还钱。

犯罪分子会使用电棍、警棍、手铐，用狗链子把受害者脖子锁起来，关到铁笼子里，还用竹签子插十指手指甲。有人被打晕过去，又被犯罪分子拿矿泉水浇醒。

目前，吴某、梅某及两个犯罪集团的所有核心成员已全部落网。

中国警方提醒民众，境外赌博往往暗藏陷阱，轻则输光钱财，重则遭受人身伤害，应自觉抵制赴境外或在网上参赌，不断提高防范意识和能力。

值得注意的是，此前已有媒体披露过组织中国人到柬埔寨炒房的骗局，其中就提到该国的赌博与诈骗问题。

据界面新闻报道，自2016年起，由于获博彩和经济特区政策双重加持，柬埔寨海滨小城西港变得热闹起来，大量外资涌入，包括中资和大批中国人也来到西港掘金，西港的楼价和地价疯涨。

有报道称，中国人在西港开设了大批赌场，从事赌博生意。开发商将房屋的二层以上出租给博彩公司，当地房租也持续上涨。

但是，柬埔寨首相洪森去年8月18日发布了针对网络博彩的“禁赌令”，将在线赌博定为刑事犯罪。自此，西港的楼价、租金一落千丈。

（视频来源：微博/中国长安网）